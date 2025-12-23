Bleigießen, Kaffeesatz lesen, rote Unterwäsche tragen. Für Rolando Villazón beginnt der Countdown bis zum Jahreswechsel schon 126 Tage vorher. Da liest er dann jeden Tag ein Kapitel aus Miguel de Cervantes „Don Quijote“, bis 31. Dezember muss er unbedingt damit fertig sein. Auch sonst gibt es in der Familie Villazón lustige, gar sportive Silvesterbräuche. Einen will der 53-jährige Mexikaner beim Gespräch in einem Münchner Hotelrestaurant gleich demonstrieren. Und dann sitzt da plötzlich auch noch Mozart mit am Tisch, den allerdings nur Rolando Villazón sehen kann und abbusselt. Prost Wolferl!

SZ: Haben Sie heute schon aus „Don Quijote“ gelesen?

Rolando Villazón: O, ich habe etwas geschlampert, meine Hausaufgaben nicht gemacht. Wenn ich es bis Silvester schaffen will, muss ich jetzt mindestens zwei Kapitel pro Tag lesen. (Er drückt auf die Tube und rezitiert in atemberaubender Geschwindigkeit) „En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme …“

Was fasziniert Sie an diesem „Ritter von der traurigen Gestalt“ so sehr, dass Sie sich jedes Jahr diesen Lese-Countdown antun?

Die Macht der Fiktion! Don Quijote liest und liest und liest diese Ritterromane. Erst denkt er, ich muss auch so ein Buch schreiben. Dann aber findet er es viel interessanter, selbst ein fahrender Ritter zu sein, ein Cavaleiro Andante. Jeder versucht, ihn davon abzuhalten, aber am Ende spielen alle das Spiel von Don Quijote, werden zu Prinzessinnen und Rittern.

Ist er verrückt?

… oder einer der klügsten Menschen, die wir kennen? Das fragen sich auch die Leute im Buch. Es ist genau diese Mischung von Irrsinn und Erkenntnis, die ihn so einmalig macht.

Sind Sie womöglich selbst ein Don Quijote?

Ich weiß nicht (lacht). Ich habe ihn schon gespielt, und nächstes Jahr – ich freue mich schon sehr – machen wir in New York eine Gala, und ich singe aus dem Musical „The Man of La Mancha“. (Villazón beginnt, mit den Armen zu fuchteln, also wollte er gegen einen imaginären Gegner oder die berühmten Windmühlen kämpfen.)

Ein Tänzchen mit dem Kollegen: Rolando Villazón und Bariton Thomas Hampson 2016 bei der Premierenfeier zu „South Pole“ an der Bayerischen Staatsoper. (Foto: Florian Peljak)

Don Quijote ist ein Expeditionsmensch. Sind Sie auch so ein Suchender?

Anders als Don Quijote, bleibe ich nicht in einer Rolle stecken. Da fällt mir ein anderes Buch ein, das ich liebe. Hermann Hesses „Steppenwolf“. Darin gibt es die Geschichte mit dem Schachspieler. Der nimmt Figuren und Situationen aus Harrys Leben, ordnet sie am Schachbrett an – und wischt sie weg. Nur um sie komplett anders wieder aufzubauen. Ich mag es, viele Rollen zu spielen.

Wie schafft man es, sich immer wieder neu zu erfinden?

Ich glaube, wir sind nicht hier, um glücklich zu sein, und auch nicht, um traurig zu sein. Manchmal bist du, wie Don Quijote, in einem Wald. Es ist dunkel und gefährlich, aber du musst weitergehen. Und manchmal bist du an einem Ort, wo alles schön ist, sonnig und wunderbar. Doch bleib nicht dort, du musst weitergehen! Wenn du an einem Ort bleibst, dann ist es vorbei. Wenn wir ein endgültiges Ziel erreichen, dann sind wir tot.

Der Startpunkt für zwei Weltkarrieren: Anna Netrebko als Violetta Valery und Rolando Villazón als Alfredo Germont in Willy Deckers berühmter „La Traviata“-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen 2005. (Foto: imago/Andreas Schaad)

Muss man ein Optimist sein, um so zu denken?

Vielleicht muss man ein Pessimist sein. Ich weiß nicht, vielleicht beides zusammen. Das sind alles nur Kategorien, die wir gelernt haben: Realist, Optimist, Pessimist. Fragen Sie mich an dem einen Tag, bin ich pessimistisch, deterministisch, materialistisch. Dann glaube ich, es gibt keinen freien Willen. Shit will hit the fan. Alles, was schiefgehen kann, wird dann auch schiefgehen. An einem anderen Tag wache ich auf und sage: Nein, ich muss kämpfen!

2009 hatten Sie große Stimmprobleme. Sie haben gekämpft. Und Sie haben in der Zeit Ihren Glauben verloren.

Ja, in dieser Zeit war das erste philosophische Buch, das ich gelesen habe, Boethius’ „Der Trost der Philosophie“. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden, glaube ich an Gott oder nicht. Also habe ich auch „The God Delusion“ von Richard Dawkins gelesen. Und, und, und – Bücher über Bücher. Heute bin ich Atheist. Ich habe die Kunst.

Hat Sie das Lesen nach der OP von Ihren Stimmproblemen abgelenkt?

Für mich war es eine wunderbare Möglichkeit, etwas anderes zu machen, als über meine Stimme nachzudenken. Anfangs konnte ich ja nicht sprechen, ich musste das Sprechen erst wieder neu lernen.(Villazón gibt röchelnde Laute von sich).

Er ist nicht nur ein Vielleser, er schreibt auch selbst Romane: Rolando Villazón hier 2014 mit seinem Erstling „Kunststücke“ bei einer Lesung in Wien im Theater in der Josefstadt. (Foto: Imago/Skata)

Sie begannen, Regie zu führen, Romane zu schreiben.

Geschieben und auch konkrete Pläne für Regieprojekte gab es schon davor, das war ganz unabhängig. Ich schreibe, seitdem ich denken kann. Sonette, Kurzgeschichten, Romane …

Und das Singen?

Natürlich war damals da auch die Frage, schaffe ich es, meine Karriere als professioneller Sänger fortzusetzen. Das war aber zweitrangig. An dem Tag, als ich zum ersten Mal wieder ein Lied für meine Kinder singen konnte, da hatte ich zurück, was mir so viel Glück in meinem Leben gegeben hat: das Singen.

Kritiker sagen, Ihre Stimme ist seither nicht mehr die alte. Können Sie mit damit umgehen?

Ich denke, ja. Es ist wohl auch normal, dass man mit 53 anders aussieht, anders klingt, anders agiert als mit 35. Aber wissen Sie: Es gibt so viele unterschiedliche, höchst subjektive Meinungen zu fast allen Themen. Ich weiß nicht, ob das immer hilfreich ist. Ich glaube, wir – unsere Welt, unsere Gesellschaft – brauchen konstruktive, gut gemeinte, objektive Kritik. Das bringt uns weiter.

Zwei Tenöre und ihre besondere Verbindung zu Salzburg: Rolando Villazón und Jonas Kaufmann 2015 auf ein Bier im Restaurant „Triangel“. Der Mexikaner ist mittlerweile Intendant der Salzburger Mozartwochen, und der Münchner hat dort seinen Lebensmittelpunkt. (Foto: Imago/Tinkeres)

Als die Stiftung Mozarteum Sie 2017 als neuen Intendanten der Mozartwoche Salzburg präsentierte, schlug Ihnen erhebliche Skepsis entgegen. Unter anderem von Sir András Schiff, dem Pianisten und legendären Mozart-Interpreten.

Für mich ging es darum, das Vertrauen der Musiker und Musikerinnen zu gewinnen. Ich wusste, was manche dieser großen Meister und Meisterinnen über mich dachten: Villazón, das ist doch dieser Tenor, der im TV, in „Wetten, dass …?“ auftrat, der den Clown macht. Übrigens: Ich bin auch das, und stolz darauf.

Freude schenken: Rolando Villazón (Mitte) besucht gemeinsam mit den Clowns Brischitt und Bemoll des Vereins Rote Nasen das Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete im ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel. (Foto: Gregor Mattias Zielke/dpa)

Sie unterstützen schon lange die Organisation Rote Nasen Clowndoctors und schlüpfen dafür in die Rolle des Klinikclowns Dr. Rollo.

Ja, genau. Ich liebe die Arbeit der Roten Nasen und unterstütze sie, wo immer ich kann. Ich habe dann übrigens mit allen der Mozartwoche verbundenen Künstlern sofort nach meiner Ernennung das Gespräch gesucht. Und zwar das Gespräch über die Musik, über Mozart. Mit den Wiener Philharmonikern, dem Mahler Chamber Orchestra, mit Mitsuko Uchida, mit Sir András Schiff und vielen anderen.

Wie haben Sie einen Mann wie András Schiff von sich überzeugt?

Ich habe einen Termin bei András Schiff gehabt und ihn gefragt: „Maestro, sagen Sie mir bitte, auf einer Skala von null bis zehn – zehn bedeutet, ich habe vollstes Vertrauen, null, ich traue Ihnen nicht über den Weg – wo bin ich da für Sie?“ Er war sehr diplomatisch. „O, wir werden sehen“, sagte er. Aber ich wusste genau, wo ich war: Ich war bei null. Zero! Dann habe ich ihm gesagt: „Maestro, ich hoffe, nach unserem Gespräch bekomme ich eine Fünf.“

Hat es geklappt mit der Note?

Seit diesem Gespräch ist er ein wunderbarer Teil von unserer Mozartwoche, das Vertrauen war da und wir haben jedes Jahr tolle Projekte gemeinsam.

Das Motto der Mozartwoche 2026 lautet „Lux aeterna – vom Dunkel ins Licht“, also sind Sie doch Optimist?

Das ist doch bei uns allen so (lacht). Vom Dunkel geht’s ins Licht, und dann wieder zurück ins Dunkel, dann wieder ins Licht … Das ist das Leben, ein Auf und Ab.

Sie und Mozart, das ist so eine ganz spezielle Beziehung, nicht wahr?

Mozart ist mein bester Freund.

Reden Sie mit ihm?

Ja, ich rede mit ihm, täglich. (Villazon verdreht schwärmerisch seine großen brauen Augen). Ich höre seine Musik, ich lese seine Briefe, ich finde immer neue Sachen. Ich habe dann einen wirklichen Menschen neben mir. Keinen Geist. Aber hoch spirituell. Wissen Sie, ich liebe Verdi, ich liebe Monteverdi, aber Mozart! (Villazon nimmt ein Glas vom Tisch, umarmt offenbar den unsichtbaren Mozart. „Prost!“ Stößt an „Bussi, danke für deine Musik!“) Mit Verdi kannst du das nicht machen, oder mit Wagner. O Gott, wenn der Wagner wüsste, dass ich jüdische Wurzeln habe! (schallendes Tenorlachen) Mit Mozart geht das! Ich habe sogar einen Mozart-Teddybär zu Hause.

Sie machen eine neue „Zauberflöte“?

Ja, es ist eine große Verantwortung! Und es ist eine große Freude, eine neue „Zauberflöte“ in Salzburg mit dem Mozarteum zu machen. Unser Konzept passt zu unserer Institution, der Stiftung Mozarteum mit ihren drei Säulen Musik, Wissenschaft und Museen. Mozart wird dabei sein in dieser Inszenierung.

An Silvester und im Januar ist Rolando Villazón in Barrie Koskys „Fledermaus“ an der Bayerischen Staatsoper zu erleben, als Gabriel von Eisenstein. (Foto: Wilfried Hösl)

Wir müssen noch über den Herrn von Eisenstein reden, Ihre Rolle in der Münchner „Fledermaus“, in der Sie an Silvester in der Bayerischen Staatsoper singen. Jeder betrügt hier jeden, allen voran Eisenstein seine Rosalinde.

(Villazón singt) Ach, mit solchen Advokaten ist man verkauft und verraten! …

Mögen Sie ihn, diesen Gabriel von Eisenstein?

O, ich liebe ihn! Er ist so ein Idiot (lacht).

Wie werden Sie ihn anlegen?

Ich habe einen Weg gefunden, ihn zu spielen, ein wenig wie eine Figur aus der Commedia dell’ Arte. „Rosalinda, vergib’ deinem lieben Gabrielitto!“ Ich hatte ein langes Gespräch mit Barrie Kosky über seine Inszenierung, wir sind uns da sehr nah. Eisenstein ist ein Monster, aber ein sehr charmantes!

Der Champagner fließt in Strömen.

Ich habe viele Stunden Charlie-Chaplin-Videos angeschaut. Herrlich und genial, wie Chaplin Betrunkene spielt. Es ist nämlich furchtbar schwierig, das glaubwürdig zu machen. Und Eisenstein ist ja fast die ganze Zeit betrunken. Ab dem Moment, da er die Bühne betritt, fängt er an zu trinken.

Apropos, die letzte Nacht des Jahres, werden Sie auf die Kollegen anstoßen?

Ich weiß nicht, was nach dem letzten Vorhang in der Staatsoper passieren wird. Wir werden aber auf jeden Fall privat feiern, der 31. Dezember ist mein Lieblingstag, meine Familie wird hier in München sein, meine Managerin auch. Und dann werden wir alle das machen, wie heißt das auf Deutsch, wenn man …? (Rolando Villazón steht auf. Hebt die Arme. Was hat er vor? Er wird doch nicht?)

Ähm, einen Purzelbaum?

Das ist es! Purzelbaum! (Villazón setzt sich wieder und lässt das „R“ herrlich spanisch rollen). Das ist eine Tradition, die kommt aus der Familie meiner Frau Lucia. Wir legen Kissen aus, damit niemandem etwas passiert. Jeder muss mitmachen.

Wirklich jeder?

Ja, das bringt Glück. Es beginnt ein neues Leben, ein neues Jahr, alles, was war, schwupp, weg damit!

Und am 1. Januar?

Am 31. Dezember lese ich noch das letzte, das 47. Kapitel von „Don Quijote“, in dem er stirbt. Und dann, am 1. Januar wieder den Anfang: „En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme …“ Aber nur dieses eine erste Kapitel. Damit er nicht tot bleibt. Don Quijote ist dann wieder zurück!

