Roger Waters mit seiner Frau am Grab der Weiße-Rose-Mitglieder Sophie Scholl, Hans Scholl und Christoph Probst. Der Sänger verbreitete die Aufnahme selbst.

Vor seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle setzt der Pink-Floyd-Mitbegründer den Staat Israel mit der Tyrannei der Nationalsozialisten gleich. So weit ging selbst er noch nie.

Von Ronen Steinke

Was ist eigentlich Israel? Ein Staat von fiesen kleinen Kolonisatoren, die aus heiterem Himmel aus ihrer Heimat ausgezogen sind, freudestrahlend, mit wehenden Flaggen, so wie einst die königlich britischen oder belgischen Eroberer Afrikas - weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, als in ihrer Gier fremde Länder zu unterjochen, Arbeitskraft und Bodenschätze auszubeuten?