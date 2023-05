Schon vor seinem umstrittenen Auftritt in München raunt Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters über die Gegenwart von "Big Brother". Und auch in der Olympiahalle zeigt sich dann, dass es eben kein normales Konzert ist.

Von Michael Zirnstein

Definitiv falsch an diesem Abend liegt ein Fan aus Österreich. "Des is doch a normal's Konzert, des ist doch ein Spaß", so wanzt er sich an einen Demonstranten der Allianz "München ist bunt" heran und will ihn mit einem Bier weglocken von dessen Posten. Keine Chance. Unverrückbar hat sich bis zum Konzertbeginn ein etwa 80-köpfiger Anti-Roger-Waters-Schutzwall grimmig entschlossen direkt neben dem Eingang zur Olympiahalle aufgebaut. Der Olympiapark ist mit Regenbogen-, Israel- und Ukraine-Fahnen beflaggt.