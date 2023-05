Er fühle sich in München, als würde ihn "Big Brother" beobachten, so Waters.

Von Isabel Bernstein

Stunden vor seinem umstrittenen Konzert in der Olympiahalle hat Roger Waters eine Botschaft in den sozialen Netzwerken verbreitet, in der er Israel als "tyrannisches, rassistisches Regime" und den Kampf der als antisemitisch eingestuften BDS-Bewegung in der Tradition der Weißen Rose darstellt. Dazu veröffentlichte er ein Video, das ihn und seine Frau Kamilah Chavis am Grab von Hans und Sophie Scholl im Perlacher Forst zeigt, wo er weiße Rosen niedergelegt haben will.

Die "Weiße Rose" habe friedlich gegen ein tyrannisches Regime gekämpft, das die jüdischen Brüder und Schwestern ermordete, schreibt Waters. Heute seien diese Brüder und Schwestern die Palästinenser. Die Resolution des Deutschen Bundestags, die 2019 die zum kompletten Israel-Boykott aufrufende BDS-Bewegung als antisemitisch eingestuft hat, lasse die Deutschen "still und gleichgültig" der institutionalisierten Ermordung des palästinensischen Volks zuschauen.

Einige Mächtige und die israelische Lobby hätten ihn zu Unrecht beschuldigt, ein Antisemit zu sein. Seit er in München ist, fühle er sich, als würde ihn "Big Brother" beobachten. Er sei stolz auf alle Brüder und Schwestern, ob BDS oder nicht, die für Menschenrechte eintreten. "Ihr alle tragt die Fackel von Sophie und Hans Scholl und dem Rest der Weiße-Rose-Bewegung", so Waters zu seinen Fans.

In München hatte es eine große Debatte gegeben, ob Roger Waters angesichts seiner Nähe zur BDS-Bewegung und seinen russischen Propaganda-Erzählungen auftreten soll. Um ein Zeichen zu setzen, hat die Stadt den Weg zur Olympiahalle mit Israel- und Ukraine-Flaggen gesäumt. Außerdem ist eine Kundgebung vor der Halle geplant.