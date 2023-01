Beim Unfall eines Schlittenfahrers und einer Fußgängerin im Olympiapark ist am Sonntagabend die 51-jährige Passantin schwer verletzt worden. Ein Jugendlicher habe die 51-Jährige in der Dämmerung am Sonntag vermutlich übersehen und sie mit dem Schlitten umgefahren, teilte die Berufsfeuerwehr am Montag mit. Da der Unglücksort in der Nähe der Ackermannstraße sehr rutschig war und sich nicht in der Nähe von geräumten Wegen befand, mussten die alarmierten Rettungskräfte nach der ersten Versorgung der Verletzten die Feuerwehr zu Hilfe rufen.

Die rückte mit einer Schleifkorbtrage an, in die sie die Frau legten. An der zum Bob umfunktionierten Trage befestigten die Feuerwehrleute noch Seile, damit sie die 51-Jährige auf dem Gefährt kontrolliert retten konnten. Anschließend sei die Schwerverletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht worden.