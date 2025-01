Obwohl Rod Stewart vor zwei Wochen seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, läuft er so manchem jungen Kollegen noch locker davon. „Ich liebe, was ich tue, und ich tue, was ich liebe. Ich bin fit, habe volles Haar und schaffe die 100 Meter in 18 Sekunden“, hat der Sänger auf seinem Social-Media-Kanal bei X geschrieben.

Und wenn er auch Kollegen wie Elton John verstehen kann, die sich vom mühsamen Touren verabschieden, so greift „Rod the Mod“ im Jahr 2025 noch einmal richtig an: Er geht auf Welttournee durch 40 Städte mit dem Höhepunkt des „Legenden-Slots“ beim Glastonbury Festival vor 120 000 Zuhörern. Er sei „mehr als in der Lage, das Publikum zu begeistern und zu unterhalten“, sagte er bei der Ankündigung des Glastonbury-Auftritts.

Das gilt freilich auch für die Tour durch den deutschsprachigen Raum, deren Titel von „Ein letztes Mal“ zum weniger endgültigen „Live in Concert – One More Time“ gewechselt hat und deren Termine nun bekannt sind (25.11. Hamburg, 28.11. Leipzig, 29.11. Mannheim, 2.12. Köln, 5.12. Zürich, 9.12. Wien). Nach München kommt der Brite am Sonntag, 7. Dezember, in die Olympiahalle. Zwei Konzerte in Dortmund am 3. Mai und in Bremen am 4. Mai waren schon zuvor gesetzt.

Sir Roderick David „Rod“ Stewart hat 250 Millionen Platten verkauft und ist damit einer der erfolgreichsten britischen Musiker überhaupt. Derzeit ist er im „Swing Fever“, so lautet der Titel seines aktuellen Albums, auf dem er gemeinsam mit Jools Holland und einem R’n’B-Orchester im feinen Zwirn Songs der Big-Band-Jahre aufleben lässt.

Für die Konzerte der Tournee sind aber natürlich auch die vielen Hits wie „Maggie May“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Baby Jane“, „The First Cut Is The Deepest“, „I Don’t Want To Talk About It“, „Tonight’s The Night“, „You Are In My Heart“, „Hot Legs“, „Forever Young“ und „Sailing“ versprochen. Und ebenso wird der Celtic-Glasgow-Fan wie immer von der Bühne aus Fußbälle in die Fan-Schar kicken – weiter, als die meisten Kollegen es könnten.

Tickets gibt es im 24-stündigen Vor-Vorverkauf über das Portal Ticketmaster von Donnerstag, 30. Januar, 10 Uhr, an (www.ticketmaster.de/presale), der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 31. Januar, 10 Uhr (www.livenation.de/artist-rod-stewart-438).