Von Dirk Wagner

"Als wir auf der Bühne standen, sah ich plötzlich das Meer", beschrieb Christian Burchard in einem Brief den Auftritt seiner damals noch jungen Band Embryo auf der Ostsee-Insel Fehmarn. Ein deutsches Woodstock hätte das dortige Festival im September 1970 sein sollen. Mit Jimi Hendrix als Headliner am Samstagabend. Doch Regen, Sturm und eine drei Meter hohe Bühne, der Hendrix nicht traute, ließen den Gitarrengott den Auftritt auf den nächsten Mittag verschieben. Als es dann um 12 Uhr endlich hieß, Hendrix sei auf dem Gelände, musste das Publikum sich eine weitere Stunde gedulden, bevor der Star die Bühne betrat.

Viele Zuschauer hätten gebuht, als Hendrix das Set mit "Killing Floor" eröffnete, heißt es. "Ich hätte dich schon vor langer Zeit verlassen sollen", singt Hendrix darin. Und vielleicht dachte er genau das auch von seinem Publikum. Nur um sein eigenes Studio in New York zu finanzieren, hatte er schließlich die Produktion eines neuen Albums für eine kleine Europa-Tournee unterbrochen. Doch dann erwischte sein Bassist die falschen Drogen und erkrankte. Und ein Schaffner der Bundesbahn wollte Hendrix sogar die Nutzung des Zugs von Hamburg nach Fehmarn verbieten. Nur ein Telefonat mit der Gattin des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke ermöglichte Hendrix damals die Weiterfahrt.

Von derlei Eskapaden hatte die Band Embryo freilich nichts mitbekommen, die dank der Auftrittsverschiebung nun unmittelbar nach Hendrix spielen durfte. Christian Burchard wunderte sich nur, wie intolerant man hier auf Hendrix' Improvisationen reagierte, statt zu genießen, wie Musik gerade live entstand. "Ich hatte so das Gefühl, am Anfang, als die auf die Bühne gingen, dass sie nicht gar so happy waren. Aber dann, während des Spiels, und dadurch, dass dann auch die Sonne raus kam, war das doch ein gutes Konzert", erinnert sich der damalige Embryo-Bassist Ralph Fischer. Zwei Wochen später, während eines Embryo-Konzerts in Heidelberg, erfuhr er dann von Hendrix' Tod.

Tatsächlich war dessen Auftritt am 6. September 1970 auf Fehmarn nämlich sein letzter, sieht man einmal von einer Jamsession mit Eric Burdon in London ab. Am 18. September erstickte Hendrix an seinem eigenem Erbrochenen, angeblich in Folge von Alkohol und Tabletten.

Genau 50 Jahre später wird nun jenem letzten Gig auf Fehmarn gedacht. Der Münchner Ausnahmegitarrist Marc Dorendorf schlüpft dazu in die Rolle von Jim Hendrix. Weil dieser als Linkshänder eine Rechtshänder-Gitarre verkehrt herum zu spielen pflegte, hat Dorendorf als Rechtshänder darum auch detailverliebt eine Linkshänder-Gitarre umgerüstet. Im Anschluss spielt, wie vor einem halben Jahrhundert auf Fehmarn, Embryo, wobei auch diese Band nicht erst seit dem Tod von Christian Burchard vor zweieinhalb Jahren personelle Veränderungen aufweist. Darüber hinaus zeigt der Fotograf Wolfgang Gau Bilder, die den letzten Auftritt von Hendrix dokumentieren. Und eine Podiumsdiskussion erörtert die Veränderungen von Festivals seit den Siebzigern. Live wird das Programm auch auf rockradio.de übertragen. Sollte es allerdings wieder stark regnen, fällt diesmal das Konzert aus.

50 Jahre Jimi Hendrix, So., 6. Sep., 18 Uhr, Import Export, Schwere-Reiter-Straße 2 h