Am 9. und 10. September in Passau auf der Bühne: die Spider Murphy Gang.

Die Spider Murphy Gang meldet sich mit zwei Unplugged-Konzerten in der Veste Oberhaus in Passau aus der Zwangspause zurück, und zwar nicht nur mit alten Hits, sondern auch Songs von Elvis und Chuck Berry.

Von Jürgen Moises

Angefangen haben sie als Coverband. Lieder von Elvis und Chuck Berry haben sie gespielt, und dann noch viele andere Rock'n'Roll-Stücke. Auch den Namen haben sich Günther Sigl, Barny Murphy, Franz Trojan und Michael Busse von Elvis ausgeliehen, als sie sich 1977 nach der fiktiven Figur Spider Murphy aus dem Text von "Jailhouse Rock" benannten. Diese Herkunft haben Sigl & Co nie verleugnet, und das machen sie auch am 9. und 10. September in der Veste Oberhaus in Passau nicht, wenn sie dort zwei Unplugged-Konzerte spielen. Zwar geben sie dort natürlich alte Spider-Murphy-Gang-Hits wie "Schickeria" und "Skandal im Sperrbezirk" zum Besten. Aber es stehen genauso Lieder von Elvis, Chuck Berry und Hank Williams oder auch Canned Heat und Rocco Granata auf dem Programm.

Eigentlich sollte das Ganze bereits im Juli beim Eulenspiegel Zeltfestival in Passau über die Bühne gehen. Das fiel aber aus, wegen Corona, und dann war als Ersatz das Zeltfestival 2021 geplant. Aber weil keiner weiß, wie es mit Großveranstaltungen dann aussieht, haben sich die Veranstalter gemeinsam mit den Musikern entschieden, dass sie das Konzert nun doch schon früher nachholen. Nur werden es jetzt statt einem zwei Auftritte sein, und zwar nach folgender Aufteilung: Wer seine Karten bei Reservix gekauft hat oder Eulenspiegel Hardtickets mit der Kartennummer 201-300 besitzt, hat zum Konzert am 9. September Zugang. Und wer seine Karten von Eventim oder Eulenspiegel Hardtickets mit den Kartennummern 001-200 oder 301-350 hat, ist am 10. September willkommen.

Spider Murphy Gang Unplugged, Mi./Do., 9./10. Sep., 19.30 Uhr, Veste Oberhaus, Passau, Telefon 344975