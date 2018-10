5. Oktober 2018, 10:51 Uhr Rock 'n' Roll Elvis wandert jetzt nach Ungarn aus

Shawn Vegvary gilt als eines der besten Elvis-Presley-Doubles der Welt. Seit 40 Jahren ist er auf Tournee. An diesem Freitag gibt der 75-Jährige sein Abschiedskonzert.

Von Stefan Salger

Auf einmal hatte der Ausflugsdampfer auf dem Bodensee Schlagseite. Alle Passagiere drängten sich auf der einer Seite des Bootes und sahen dem Musiker nach, der gerade ins Wasser gesprungen war. Wer mag es ihnen verdenken - so oft sieht man es ja auch nicht, dass Elvis von der Reling springt. Gut, ein Elvis-Double. Vielleicht das Elvis-Double schlechthin: Shawn Vegvary aus Fürstenfeldbruck.

Eine lustige Geschichte, Shawn Vegvary lacht gern. Der Ungar gilt als einer der besten Imitatoren der US-amerikanischen Musikerlegende. Er stellt sich seinen Zuhörern bei Live-Konzerten schon mal vor mit den Worten: "Vegvary - wie weg war i'." Ende Oktober ist der Elvis von Fürstenfeldbruck wirklich weg. Nach mehr als vier Jahrzehnten auf Bühnen in den USA und Europa zieht der 75-Jährige gemeinsam mit seiner dritten Ehefrau Kathy, mit den neun Gitarren, dem Banjo, dem E-Piano und der Ukulele aus der Wahlheimat Bayern in sein Heimatland.

1971 lernte er Elvis persönlich kennen

Er wird dann dem großen Idol im Rock 'n' Roll-Himmel noch ein paar Meter näherkommen: Von der Dreizimmerwohnung im dritten Stock des Wohnblocks geht es hinauf in die Berge nahe der südungarischen Stadt Pécs, in ein von Apfelbäumen umrahmtes Lehmhaus mit großem Gemüsegarten. Für künftige Auftritte dort hat er bereits einen Manager gefunden. Und ja, er wird wohl künftig im Sommer nach Bayern reisen, um in Biergärten aufzutreten, und Anfang Dezember macht er auf dem Weg zu einem Auftritt in der Schweiz auch auf einem Weihnachtsmarkt nahe Starnberg Station. Aber den Rest des Jahres wird er seinen Fans in Bayern nun fehlen.

Vegvary ist vielleicht das einzige Double, das mit sonorer Stimme nebst Tremolo nicht nur singt wie Elvis und mit schwarzer Perücke und Brille mit orangefarben getönten Gläsern im bestickten weißen Bühnenanzug mit braunen Kunstlederfransen so aussieht wie Elvis in seinen besten Jahren, sondern das sein Vorbild auch noch persönlich kennengelernt hat.

1971 war das in Palm Springs. Hinter ihm lag die Flucht aus dem Ostblock, auf dem Motorrad. Über Österreich hatte er sich bis nach Amerika durchgeschlagen und dort mit einem Musikstudium begonnen. Chronisch klamm, jobbte er nebenher als Chauffeur und Tankwart. Bei einem Überfall einer Gang auf die Tankstelle wurde er schwer am Rücken verletzt. Es war Glück im Unglück.

Denn wie sich herausstellen sollte, war der Arzt, der ihn behandelte, ein guter Bekannter von Elvis Presley. Und als der King of Rock 'n' Roll von dem mittellosen Musiker im Krankenhaus erfuhr, beglich er kurzerhand die 6000 Dollar, die für die Operation zu zahlen waren - und nahm den Dank des jungen Studenten später sogar persönlich entgegen. So etwas prägt fürs Leben. Auch deshalb verwandelt sich seitdem der einstige Musikstudent regelmäßig in Elvis.