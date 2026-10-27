Die Idee des öffentlichen Verkehrs ohne Fahrpersonal wird in München immer konkreter. Bereits im Sommer dieses Jahres hatten die US-Firmen Waymo und Uber angekündigt, künftig sogenannte Robotaxis in München fahren zu lassen. Jetzt hat auch das Münchner Taxizentrum (MTZ), ein großer Anbieter in der Landeshauptstadt, angekündigt, mit dem kalifornischen Unternehmen Tensor gemeinsam Robotaxis zu entwickeln.

Hintergrund ist das Ziel der Taxibranche, das mögliche Geschäft mit der fahrerlosen Beförderung selbst in die Hand zu nehmen, statt es unkontrolliert der Konkurrenz aus dem Ausland, etwa aus den USA, zu überlassen. Die Idee: Die Firma Tensor, die bereits seit etwa zehn Jahren autonome Fahrzeuge entwickelt und testet, soll die Autos und die Software liefern, die Taxiunternehmen an Ort und Stelle sollen sich dann um das operative Geschäft kümmern, also die Kontrolle über Flotte, Kunden und Daten behalten.

Einen konkreten Zeitplan für die Einführung der fahrerlosen Dienste gibt es noch nicht. Zunächst haben Tensor und das MTZ eine Absichtserklärung abgegeben. Für einen vollautonomen kommerziellen Fahrbetrieb (sogenanntes Level 4) ohne Sicherheitspersonal am Steuer fehlen noch die letzten Voraussetzungen. Grundsätzlich ist das Fahren nach Level 4 in Deutschland zwar möglich, noch gibt es aber keine Typzulassungen, die den Regelbetrieb erlauben. Doch das Marktpotenzial sei groß, teilen die Unternehmen mit. Derzeit gebe es in ganz Deutschland circa 50 000 Taxis, europaweit etwa 500 000.

Dazu zählen auch die Flotten der Mitglieder von „Taxis 4 Smart Mobility“, einem Zusammenschluss von Taxiorganisationen aus sechs europäischen Ländern, die das gleiche Geschäftsmodell mit lokalen Betreibern unterstützen. Vorsitzender der Organisation ist der Münchner Taxiunternehmer Gregor Beiner, Geschäftsführer des MTZ und zugleich Präsident des Bundesverbands Taxi und Mietwagen. Er sieht die Robotaxis nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung des Taxigeschäfts – gerade angesichts eines drohenden Fahrermangels.

Dass Fahrerinnen und Fahrer künftig komplett überflüssig werden könnten, glaubt der Taxiunternehmer dabei nicht. Diese blieben auch in Zukunft unverzichtbar. „Überall dort, wo persönlicher Service, Unterstützung oder menschliche Zuwendung gefragt sind, machen sie den Unterschied“, sagt Beiner. Gemeint ist etwa die Hilfestellung für Menschen mit Behinderungen oder das Ausladen von schwerem Gepäck.

Fahrgäste sollen auch mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren

Doch auch ohne Personal am Steuer sollen die Taxifahrten interaktiv ablaufen, die Fahrgäste sollen sich mündlich mit einer künstlichen Intelligenz (KI) verständigen können, so wie sie auch mit einem leibhaftigen Taxifahrer sprechen. Statt nur programmierten Regeln zu folgen, soll die KI verstehen, wenn ein Kunde etwa die Route ändern oder einen Zwischenstopp einlegen möchte.

Doch noch sind die autonomen Fahrzeuge in der Testphase, das heißt, Anbieter dürfen noch keine Passagiere gegen Entgelt befördern, am Steuer muss noch immer ein Fahrer oder eine Fahrerin sitzen.

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat bereits Tests für autonomes Fahren gestartet. In Gern fahren Shuttles, die später als Sammeltaxis unterwegs sein sollen. Zwischen Petuelring und Freimanner Hölzl fahren Busse. Bisher durften noch keine Passagiere mitfahren. Im November startet die MVG aber auf der Buslinie 178 den Betrieb mit ausgewählten Testnutzern.