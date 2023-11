Von Thomas Becker

Für sieben Uhr ist der red carpet walk des Stargasts angesagt, kein Wunder also, dass den Hüter des Roten Teppichs schon um drei vor sieben die bange Nachfrage erreicht: "War er schon da?" Nein, war er nicht, sitzt noch oben im Silbersaal und gibt Interviews. Um drei nach sieben kommt Bewegung in die in der Kälte ausharrende Menge: "Da kommt er!" Alle Handys hoch: Einmarsch Chris de Burgh. Wobei er natürlich alles andere als marschiert, sondern eher schüchtern winkend in die Blitzlichtzone gleitet, sich dabei keinen Mikrometer größer als seine einsachtundsechzig macht. Braucht er auch nicht, Superstar ist er so oder so. Und damit willkommen bei der Premiere von "Robin Hood - das Musical", music made by Chris de Burgh!