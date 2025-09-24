Dieses Ende war sein Anfang: Als die beiden Bank- und Zugräuber Butch Cassidy (Paul Newman) und The Sundance Kid ( Robert Redford ) todesmutig aus einem von ihren Gegnern umstellten Haus stürmen und wild um sich schießen, friert das Filmbild ein – und der Film endet. Es könnte also sein, dass die „Zwei Banditen“, so der deutsche Titel des Films, auch diese ausweglose Situation überstehen und weiterziehen, nach Australien vielleicht. Dazu passen auch Butchs letzte Worte: „Für einen Augenblick dachte ich schon, wir stecken in Schwierigkeiten.“

Die Rolle des Sundance Kid machte aus dem Filmschauspieler Robert Redford einen Hollywood-Superstar, der tragikomische Western von George Roy Hill war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 1969. Und ein Superstar sollte er auch zeit seines Lebens bleiben, eine Lichtgestalt und Leinwandikone, ein überaus erfolgreicher Schauspieler, Regisseur und Festivalgründer. Am 16. September 2025 ist Redford im Alter von 89 Jahren in Sundance im US-Bundesstaat Utah gestorben. Das Münchner Filmmuseum zeigt ihm zu Ehren am 25. September „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ in der Originalfassung mit Untertiteln.

Robert Redford hat in vielen Filmen mitgespielt, die heute als Klassiker gelten, in „Jenseits von Afrika“, „Der Clou“, „Die drei Tage des Condor“, „So wie wir waren“ oder „Der Pferdeflüsterer“ etwa. Er gewann einen Oscar als bester Regisseur (für „Eine ganz normale Familie“) und einen Ehren-Oscar fürs Lebenswerk.

Der wohl wichtigste Film seiner Karriere entstand im Jahr 1976, da stand er gemeinsam mit Dustin Hoffman in „Die Unbestechlichen – All the President’s Men“ vor der Kamera. Darin geht es um die Arbeit der Washington Post-Journalisten Bernstein und Woodward, die den gescheiterten Einbruch auf das Wahlkampfbüro der oppositionellen Demokraten aufdeckten – was schließlich zum Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon führte. Auch dieser Film ist jetzt noch einmal auf großer Leinwand zu sehen: Das Münchner City-Kino zeigt in am Dienstag, 30. September, um 20.15 Uhr in der amerikanischen Originalversion.

Butch Cassidy and the Sundance Kid, USA 1969, Regie: George Roy Hill, Donnerstag, 25. September, 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1