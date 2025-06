Von Josef Grübl

Fragen konnte er. Das war quasi seine Kernkompetenz, das sah man schon am Titel seiner bekanntesten Fernsehsendung: Mit „Was bin ich?“ regte Robert Lembke die Rate- und Rätsellust der Deutschen an, er selbst stellte ebenfalls Fragen. Und zwar stets dieselben: „Welches Schweinderl hätten Sie denn gern?“ Oder: „Machen Sie bitte eine typische Handbewegung?“ So wurde der Mann mit der hohen Stirn und der großen Brille zum Quizonkel der Nation. Sein „heiteres Beruferaten“ war ein Publikumshit, es lief bis zu Lembkes Tod im Jahr 1989.