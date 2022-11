"München" ist der Roman von Robert Harris, der Bewohnern dieser Stadt vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist - und sei es in Form der Netflix-Verfilmung "Munich". Doch der britische Bestsellerautor hat so viele erfolgreiche Romane geschrieben, dass man kaum alle in einer kurzen Ankündigung unterbringt, von "Enigma" über "Pompeji" bis "Vergeltung". Nun kommt Harris mit einem neuen historischen Kriminalroman nach München, und wie immer ist der Titel kurz, aber klangvoll. "Königsmörder" (Heyne) erzählt von der Suche nach den Mördern von König Karl I. und damit von einer Menschenjagd quer durch Neuengland im 17. Jahrhundert. Die Welt des Umbruchs, die Harris beschreibt, soll erstaunliche Parallelen zu unserer Welt heute aufweisen - worüber man sich am besten vom Schriftsteller selbst im Literaturhaus mehr erzählen lässt.

Robert Harris: Königsmörder, Mi., 9. Nov., 20 Uhr, Literaturhaus, Saal & Stream, literaturhaus-muenchen.de