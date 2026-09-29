Nächtelang diskutierten Andrea Paluch und Robert Habeck am Küchentisch, 30 Jahre ist das her. Sie verhandelten nicht politische Positionen, wie der spätere Grünen-Politiker, Wirtschaftsminister und Vizekanzler in seinen Küchentischgesprächen im letzten Bundestagswahlkampf. Sondern rangen um Gedicht-Übersetzungen, um das einzig treffende Wort. „Eine harte Schule“, erinnert sich Andrea Paluch. Damals habe sie gelernt, über Sprache zu reden und zu argumentieren: „Wir hatten eine Kommunikation gefunden, die sehr flüssig war und schnell ging.“
Lesung mit seiner Frau Andrea PaluchRobert Habeck überrascht in München – mit Gedichten statt Politik
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Der frühere Vizekanzler Robert Habeck und seine Frau Andrea Paluch begannen einst als gemeinsame Übersetzer und Schriftsteller – und tauchen in München einen Abend lang in die Vergangenheit ein.
Von Antje Weber
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