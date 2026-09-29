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Lesung mit seiner Frau Andrea PaluchRobert Habeck überrascht in München – mit Gedichten statt Politik

Lesezeit: 3 Min.

Das Ehepaar Andrea Paluch und Robert Habeck präsentiert im Münchner Lyrik Kabinett die gemeinsame Übersetzung von Ted Hughes' „Birthday Letters“.
Das Ehepaar Andrea Paluch und Robert Habeck präsentiert im Münchner Lyrik Kabinett die gemeinsame Übersetzung von Ted Hughes' „Birthday Letters“.
Foto: Florian Peljak

Der frühere Vizekanzler Robert Habeck und seine Frau Andrea Paluch begannen einst als gemeinsame Übersetzer und Schriftsteller – und tauchen in München einen Abend lang in die Vergangenheit ein.

Von Antje Weber

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Nächtelang diskutierten Andrea Paluch und Robert Habeck am Küchentisch, 30 Jahre ist das her. Sie verhandelten nicht politische Positionen, wie der spätere Grünen-Politiker, Wirtschaftsminister und Vizekanzler in seinen Küchentischgesprächen im letzten Bundestagswahlkampf. Sondern rangen um Gedicht-Übersetzungen, um das einzig treffende Wort. „Eine harte Schule“, erinnert sich Andrea Paluch. Damals habe sie gelernt, über Sprache zu reden und zu argumentieren: „Wir hatten eine Kommunikation gefunden, die sehr flüssig war und schnell ging.“

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