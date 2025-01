Interview von Heiner Effern

Die Projektion eines Fotos des Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck auf das Siegestor in München stößt auf harsche Kritik sogar in der eigenen Partei. Fans des Politikers finden die Idee dagegen gelungen. Das Bild von Habeck wurde am vergangenen Freitagabend aus einem Auto heraus auf das Denkmal projiziert. Da keine Genehmigung vorlag, beendete die Polizei die Aktion. Die Stadt will ein Bußgeld verhängen. Experten nennen eine solche illegale Suche nach Aufmerksamkeit Guerilla-Marketing.