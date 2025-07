Robbie Williams feiert eine bunte Revue seines Lebens im Olympiastadion, mit vielen eigenen Hits und massig Cover-Songs. Der selbsternannte „König der Entertainer“ erzählt ausführlich, wie er seine Leiden in den Griff bekommen hat.

Kritik von Michael Zirnstein

Dass er mit einem Lied triumphiert, das er ursprünglich gar nicht gesungen hat, ist bezeichnend für das Konzert im Olympiastadion. Auch, wie Robbie Williams „Relight My Fire“, die einzige Nummer des Abends aus dem Genre „Jugendsünden“, also seiner Ära als Boy-Band-Bad-Boy von 1990 bis 1997 bei Take That, einleitet, steht für eine Gala voller Beichten, Sticheleien und Selbsttherapie.