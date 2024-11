Da deutet sich ein gewaltiges Affentheater an: Robbie Williams , gerade auf den Plakaten zum Film „A Better Man“ (von 2. Januar an im Kino) als Schimpanse im Anzug und im Blitzlichtgewitter zu sehen, geht auf große Welttournee – und kommt wohl auch nach München . Hier war er gerade zur Bambi-Verleihung zu Gast, er eröffnete die Gala und erhielt die Auszeichnung selbst in der Kategorie „Entertainment“, ehe er wiederum sichtlich gerührt einen Bambi an den Fußballer Toni Kroos übergab.

Auf der Homepage des britischen Popstars („Angels“, „Feel“, „Let Me Entertein You“) ist bereits der Termin bekannt gegeben worden: Samstag, 26 Juli. Demnach kommt der einst mit der Boyband Take That groß gewordene Sänger ins Olympiastadion, das wäre auch das erste Open-Air 2025 in München, das im Olympiapark bestätigt ist. Auf der Internetseite von Robbie Williams ist bereits ein Link für eine Ticket-Vorberstellung (Preorder) eingerichtet. Dieser führt bisher zu dem im Dezember erscheinenden Film-Soundtrack – wer diesen vorbestelle, wo wird versprochen, darf wiederum früher als andere auf Tickets für Großbritannien und die EU zugreifen („Early Access“). Der offizielle Vorverkauf soll am Freitag, 15. November, 11 Uhr, auf dem Ticket-Portal eventim.de starten (beschränkt auf sechs Tickets pro Kunden). Laut dem Magazin Rolling Stone sollen die Karten zwischen 90 und 160 Euro (zuzüglich Gebühren) kosten.

Robbie Williams und Toni Kroos präsentierten bei der Bambi-Gala in München ihre Trophäen. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Es gibt noch keine offizielle Bestätigung für das Open-Air von einem Veranstalter oder von der Olympiapark GmbH. Allerdings hat der Wiener Veranstalter Baracuda Music bereits eine Ankündigung für das Konzert im Ernst-Happel-Stadion am Samstag, 12. Juli, ausgegeben. Weitere Deutschland-Konzerte sind laut Robbie Williams Homepage in Gelsenkirchen (25. Juni), Hannover (30. Juni), Leipzig (9. Juli), Berlin (21. und 22. Juli) und Frankfurt (10. August) angesetzt.

In München hatte Robbie Williams 2006 mit drei ausverkauften Konzerten nacheinander im Olympiastadion mit mehr als 200 000 Besuchern eine lange unerreichte Bestmarke gesetzt. Es war zuletzt etwas stiller um den 50 Jahre alten, in den USA lebenden Sänger geworden, zu seiner einmaligen Show 2022 auf dem Messeglände in Riem versammelten sich dann aber 100 000 Fans.