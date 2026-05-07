Wer in der Nähe des Rotkreuzplatzes eine Eisdiele eröffnet, glaubt an sein Produkt. Schließlich ist das Eiscafé Sarcletti an der Ecke Schulstraße und Nymphenburger Straße, das an jener Stelle seit über einem Jahrhundert Eis aus eigener Herstellung verkauft, der Platzhirsch im Viertel. Carolina Czwartek schreckt das nicht ab. In gut einer Woche wird sie an der Schulstraße wenige Gehminuten von Sarcletti entfernt, wo bis vor Kurzem noch das Café Marita zu finden war, eine Eisdiele der Marke Riva Reno eröffnen – „als Ergänzung, nicht als Konkurrenz“, sagt Czwartek, die seit ihrer Kindheit selbst Sarcletti-Fan ist.

Als Vertreterin von Riva Reno in Süddeutschland brachte Czwartek deren Gelato vor knapp einem Jahr nach München. Ursprünglich eröffnete die italienische Eismanufaktur ihre erste Eisdiele vor gut zwanzig Jahren in Mailand und ist inzwischen zum Franchise-Unternehmen mit weltweit mehr als 30 Standorten angewachsen. Die Neuhauser Filiale wird nach der an der Klenzestraße nun der zweite Ableger in München sein.

Groß renovieren muss man dort nicht. Czwartek will nämlich den besonderen Charme des ehemaligen Café Marita mit seinen weiß gefliesten Wänden erhalten. Das macht diese Riva-Reno-Eisdiele weltweit einzigartig, denn normalerweise sorgt ein einheitliches Farbkonzept an allen Standorten für Wiedererkennungswert.

Dank einer zweiten Produktionsstätte vor Ort wird Czwartek ihr Gelato auch in dieser Filiale täglich frisch herstellen. „Die Qualität würde sonst leiden, wenn wir das Eis hin- und herfahren würden“, erklärt sie. Neben den klassischen Sorten hat sie aktuell „Pistachio Crunch“ aus gesalzenen und karamellisierten Pistazien im Sortiment, und „Strawberry Fields“, ein Mascarpone-Eis mit selbstgemachter Erdbeermarmelade, kommt in den nächsten Tagen neu dazu.

Unabhängig von der Sorte kostet ein „Gusto“, das ist ein großzügiger Spachtelstreich, 2,70 Euro. Zwei „Gusti“ gibt es für fünf Euro. Daneben bietet Czwartek Kaffee, kalte Getränke und auch ihre Eigenkreation „Croigato“ an, ein mit Eis gefülltes Croissant. Das wird man bestimmt in keiner anderen Eisdiele in der Nachbarschaft finden (Riva Reno, Schulstraße 34, Sonntag bis Donnerstag 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 22 Uhr).

Auch der Münchner Kaffee-Röster Alrighty ist mehrfach in der Stadt vertreten. Im Werksviertel zum Beispiel, wo in der Zentrale die Rösterei mit Café untergebracht ist. Manche kennen die Marke vielleicht auch vom Café Theres auf dem Oktoberfest oder von Werbe-Aktionen mit Gesellschafter Manuel Neuer. Jetzt hat sich Alrighty auch im Dreimühlenviertel niedergelassen.

Völlig neu ist das Café nicht. Die Einrichtung samt Kaffeemaschine stellt das Fahrradgeschäft 3Mills Cycling & Coffee, das vor gut vier Jahren mit einem Hybrid-Konzept aus Cycling Hub und Specialty Coffee in die Räumlichkeiten eingezogen ist. Damit sich die Betreiber voll und ganz aufs Beraten ihrer Radl-Kundschaft konzentrieren können, haben sie den Café-Betrieb nun Bea Hodzic von Alrighty anvertraut.

Sie will neben der Rad-Community künftig noch mehr die Anwohner aus dem Viertel anlocken und dazu vor allem das Angebot an herzhaften Speisen ausbauen. Daneben gibt es Kuchen, Smoothies, verschiedene Spritz und natürlich Kaffee, mal mit einer schokoladigen dunklen Röstung, mal mit einer helleren fruchtigen (3Mills Cycling & Coffee, Dreimühlenstraße 40, Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr).

Sonntags hat das Café geschlossen, wie bisher auch die Grapes Weinbar im Cortiina Hotel. Nach zehn Jahren Betrieb sperrt die Bar aber nun erstmals auch sonntags auf. Bei „Shubi’s Super Sunday“ darf der Sommelier Shubham Aggarwal ab sofort seine Begeisterung für Weine aus dem Bordeaux und sein Wissen darüber an die Gäste weitergeben.

Diese Woche gibt es beispielsweise mehrere verschiedene weiße und rote Weine aus diesem Anbaugebiet im offenen Ausschank. Wer mag, kann dazu Barsnacks wie Oliven und Käse bestellen, oder aber man entscheidet sich für das Drei-Gänge-Menü (35 Euro p.P.) aus Enten-Rillette, Fried-Chicken-Burger und Mousse au Chocolat mit Olivenöl und Fleur de Sel (Grapes, Ledererstraße 8a, „Shubi’s Super Sunday“ sonntags von 17.30 bis 22 Uhr, Telefon 089/242249504).