27. September 2018, 18:55 Uhr Ritual im Marstall-Festzelt Messe ohne Taufe

Der Wiesn-Gottesdienst wird heuer ohne neue Kinder gefeiert

Von Franz Kotteder

Keine Taufe, keine Firmung: Einen "ganz normalen Gottesdienst", so Pfarrer Sascha Ellinghaus, feierte man diesmal im Marstallzelt. Der traditionelle Wiesn-Gottesdienst für die Wirte, Schausteller und Marktkaufleute findet jedes Jahr am ersten Wiesn-Donnerstag statt, seit mehr als 60 Jahren. Und Ellinghaus, der Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, zelebriert ihn schon eine ganze Weile. In der Regel gibt es dann auch ein neues Kind oder Firmlinge zu begrüßen. Heuer nicht.

Ellinghaus erinnerte in seiner Predigt an den Tagesheiligen Vinzenz von Paul und an dessen Maxime: "Ein glücklicher Tag ist, wenn man etwas Böses verhindert oder etwas Gutes getan hat." Er ging auf die aktuelle Weltlage ein und auch auf die jüngste Diskussion um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche: "Der Missbrauchsskandal ist für jeden, der es mit der Kirche ernst meint, ganz fürchterlich." Die Glaubwürdigkeit der Kirche sei dadurch schwer beschädigt worden.

Die Messe wurde unter anderem mitzelebriert vom evangelischen Schaustellerseelsorger Thorsten Heinrich, einem italienischen Gastpfarrer aus Caserta bei Neapel sowie dem Augsburger Regionalseelsorger Paul Schäfersküpper. Als Ellinghaus salopp seine "goldigen Jungs" (wegen der Messkleidung) namentlich vorstellte, wurde Schäfersküpper mit besonders deutlichem Applaus begrüßt, ähnlich wie Diakon Marek Lange, dessen Bruder Norbert auf der Wiesn einen Schokostand hat.

Übrigens gibt es beim nächsten Gottesdienst womöglich wieder eine Taufe: Wirt Werner Hochreiter ("Zur Bratwurst") ist vor einer Woche Vater der kleinen Ella Josepha geworden.