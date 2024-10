Ursprünglich in den Kammerspielen gestartet, ist Ritournelle mit einer Ausnahme seit 2022 im Blitz Club zu Hause. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von dem Künstler Tobias Staab, der auch als Dramaturg und Kurator arbeitet. War das Festival vor der Pandemie noch mehr auf den Theaterraum ausgerichtet, verschiebt sich der Fokus nun von den Konzerten hin zu einem neuartigen Cluberlebnis. Die Künstler und DJs sind so ausgewählt, dass sie „auch die Bässe bis in die tiefsten Frequenzen auf der renommierten Anlage im Blitz ausreizen“, sagt Staab über das Line-up.

Dieses verspricht einiges. Die international gefeierte DJ und Produzentin Helena Hauff gibt sich die Ehre. Hauff, die vor etwas mehr als zehn Jahren im Golden Pudel Club ihrer Heimatstadt Hamburg als DJ startete, spielt düster und roh anmutenden Techno.

Ein Teil dieses Hörerlebnis rührt sicher daher, dass Hauff nur mit Vinyl auflegt und somit zu der Sorte DJ gehört, die mit dem Plattenkoffer ankommen. Im Blitz Club freut man sich auf die Hamburgerin, ihr „Acid-Klassizismus besinnt sich auf die ursprünglichen Tugenden der Clubkultur. Nothing but music: all vinyl, kein Social Media“, heißt es dort.

Experimenteller geht es bei der Künstlerin Aunty Rayzor zu, die Elemente aus Hip-Hop, Electro und Afrobeat kombiniert. Die aus Lagos stammende Rapperin und Komponistin rappt eindringlich und pointiert, ihr Auftreten in den Musikvideos ihrer Hits „Murder“ und „Nina“ lassen erahnen, wie energetisch ihre viel gelobten Live-Perfomances sein müssen.

Sie ist nicht die einzige internationale Künstlerin des Abends. Das DJ-Duo British Murder Boys aus, Überraschung, Großbritannien feiert sein Comeback nach langer Schaffenspause. Ebenfalls zu zweit am Pult stehen die Berliner von Modeselektor, die bereits bei einer Ritournelle-Ausgabe in den Kammerspielen auftraten. Auch München ist vertreten: Jonas Friedlich, der auch ein Teil der Gruppe Carl Gari ist, eröffnet den Abend.

Ritournelle 12 Years, Helena Hauff, Modeselektor, Freitag, 18. Oktober, Blitz Club, Museumsinsel 1