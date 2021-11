Mit Männerfreundschaften kennt sie sich aus, mit dem Eberhofer Franz und seinem Kumpel Rudi Birkenberger hat sie ein Erfolgsduo geschaffen, erst vor kurzem lief deren siebter Kinofilm "Kaiserschmarrndrama" an. Rita Falk schreibt aber noch andere Bücher, eines davon wurde ebenfalls verfilmt: "Hannes" ist eine Coming-of-Age-Story im Krankenhaus: Hannes (Johannes Nussbaum) und Moritz (Leonard Scheicher) sind allerbeste Freunde, doch nach einem Unfall liegt Hannes im Koma. Moritz versucht, das Leben seines Freundes weiterzuleben. Regie führte Hans Steinbichler, in die Kinos kommt der Film am 25. November. Vorher gehen Steinbichler und Falk noch auf Kino-Tour, sie stellen "Hannes" in Ingolstadt und Nürnberg (Do., 18. Nov.), München, Aichach und Augsburg (Sa., 20. Nov.) sowie in Fürstenfeldbruck, Germering, Landshut und Regensburg (So., 21. Nov.) vor.

Hannes, D 2021, Regie: Hans Steinbichler, Kino-Tour durch mehrere bayerische Städte ab 18. 11.