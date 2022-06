Von Sabine Reithmaier

Die Oma mag nimmer. Nicht mehr kochen, nicht mehr putzen, "den ganzen Schmarren halt". Sie hängt lieber mit der Mooshammer Liesl ab. Oder liegt im Bett und liest ein Buch. Ist das jetzt eine Weihnachtsdepression oder etwas Ernsteres? Familie Eberhofer jedenfalls ist entsetzt. Generell stellt sich die Frage, ob die chillende Oma in "Rehragout-Rendezvous" Rückschlüsse auf den Gemütszustand der Autorin der Eberhofer-Krimis zulässt. Denkt sie ans Aufhören? Nein, sagt Rita Falk und lacht. Jedenfalls nicht direkt. Ein bisschen am Abschiednehmen sei sie schon seit dem fünften oder sechsten Band. "Immer wenn ich ans Ende eines Buchs komme, bin ich ein bisschen wehmütig und denke darüber nach, wie lange die Leser diese Geschichten noch wollen", sagt sie. Und um für diesen Tag gewappnet zu sein, nehme sie lieber in Etappen Abschied von Franz Eberhofer, dem bekennenden Leberkäs-Junkie und niederbayrischen Dorfpolizisten im fiktiven Dorf Niederkaltenkirchen. "Inzwischen ist er ja ein Familienmitglied für mich."

Eberhofer begleitet Falk, seitdem 2010 ihr Erstling "Winterkartoffelknödel" erschien, und seine Schöpferin sich schon wagemutig fand, als sie darüber redete, wie schön es wäre, drei Folgen zu schreiben. Aktuell sitzt sie gerade am zwölften Fall, ein Ende der Eberhofer-Begeisterung ist nicht in Sicht. "Aber der Tag wird kommen."

"Ein halbes Jahr dachte ich, ich überlebe das nicht."

Fällt ihr das Schreiben immer noch so leicht? Falk überlegt. Jein, sagt sie dann. Auf der einen Seite gehe es leichter, weil sie die Charaktere in- und auswendig kenne und alle Personen sehr mag - auch den nervigen Eberhofer-Bruder Leopold. Auf der anderen Seite werde es laufend schwieriger, kriminaltechnisch noch was Neues zu bieten. "Inzwischen habe ich alle Motive durch, alle Tatwaffen verwendet, da wird das Eis langsam dünn." Hilft nur gelegentliches Fragen nach skurrilen Vorkommnissen bei der Polizei. Dafür war früher Robert zuständig, Falks Mann, ihr engster Vertrauter, Freund, Ideengeber, Kritiker und zudem ehemaliger Polizist.

Wegen ihm war 2020 auch Rita Falks bisher schlimmstes Jahr, "Rehragout-Rendezvous" ihr schwierigstes Buch. Acht Kapitel hatte sie fertig, als Robert die Diagnose Krebs erhielt. Sechs Monate später war er tot. "Der maximale Schlag", sagt Falk. "Ein halbes Jahr dachte ich, ich überlebe das nicht." Aber irgendwann sei es wieder bergauf gegangen, sagt Falk und spottet gleich im nächsten Satz über die abgedroschene Floskel. "Aber so ist es halt." Sie schreibe weiter, lebe weiter, fühle sich unverändert von Robert begleitet. Inzwischen freut sie sich auch wieder, "es gibt wieder Highlights in meinem Leben."

Auf die wegen Corona zweimal verschobene Buchpräsentation im Circus Krone am 22. Juni freut sie sich auch. Die Atmosphäre dort sei wahnsinnig schön. Wobei es sich ein bisschen komisch anfühle, dass das Buch bereits zehn Monate auf dem Markt ist. Normalerweise sei der Abend mit dem Nervenkitzel einer echten Premiere verbunden, der ersten Erfahrung, wie der neue Eberhofer beim Publikum ankommt. Das fällt dieses Mal weg. "Aber die gute Stimmung wird darunter sicher nicht leiden."

"Rehragout-Rendevous". Eberhofer Buchpremiere mit Rita Falk und Christian Tramitz, Mittwoch, 22. Juni, 20 Uhr, Circus Krone Bau, München