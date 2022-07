Von Franz Hausmann

Noch ist viel Betrieb in der gläsernen Backstube der Bäckerei Rischart im Gärtnerplatzviertel. Noch kneten die Beschäftigten dort Teige, zwirbeln Brezen und backen Kuchen. In absehbarer Zeit wird das vorbei sein. "Aus allen Nähten" platze die aktuelle Backstube in der Buttermelcherstraße, so Rischart. Weil es eng wird, entsteht derzeit an der Theresienhöhe ein Neubau für die Firma. Die Backstube, die Unternehmenszentrale, 100 Werkswohnungen, ein Boardinghaus und ein Café sollen Platz darin finden. Der Bezug des neuen Gebäudes ist derzeit im zweiten Quartal 2024 vorgesehen.