Der Regisseur Tobias Kratzer inszeniert den neuen „Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner an der Bayerischen Staatsoper in München.

Tobias Kratzer, geboren 1980 in Landshut, ist einer der gefragtesten Opernregisseure der Gegenwart. Seine „Tannhäuser“-Inszenierung 2019 bei den Bayreuther Festspielen wurde Kult, zwei Jahre zuvor hatte er in Karlsruhe die „Götterdämmerung“ inszeniert, für die er den Faust-Theaterpreis erhielt. Ein wenig Erfahrung mit Wagners „Ring des Nibelungen“ hat er also. Jetzt ist er für dessen Neuinszenierung an der Bayerischen Staatsoper verantwortlich, die am 27. Oktober mit der Premiere vom „Rheingold“ beginnt. Von der Saison 2025/26 an ist Kratzer Intendant der Hamburger Staatsoper.