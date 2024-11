Kann es eine Halle voller Liebe geben? Nein, dafür ist der Mensch zu menschlich. Deshalb geht RIN auch gar nicht so weit, das Zenith zu einem Ort der vollkommenen Romantik zu erklären. Aber: „Ganz schön viel Liebe“ erkennt er doch am Anfang seines Gastspiels in München . Die will RIN keinesfalls zerstören, er wird es auch den ganzen Abend nicht tun. Aber auf der Setlist steht als nächstes nun mal der Track „Keine Liebe“. Sogar der Künstler selbst findet, „das passt gerade eigentlich gar nicht“.

Er spielt ihn natürlich trotzdem, auch weil er ziemlich sicher weiß: Ein Banger zu Beginn tut der Stimmung selten Abbruch. „Baby, sag mir, warum liebst du diesen Typ mit den Nikes?“, fragt RIN also. Zum Liebling der Feuilletons wird man mit solchen Zeilen wohl nicht. Aber das Zenith liegt ihm für diese kreativ heruntergebrochene große Frage zu Füßen.

Die große Zeit von RIN, dessen Wurzeln in der heimlichen Rap-Metropole Bietigheim-Bissingen liegen, aus der auch Szenegrößen wie Shindy oder Bausa stammen, begann in den späten 2010er-Jahren. Songs wie „Dior 2001“ oder „Monica Bellucci“ gehörten für seine in den 90er-Jahre geborenen Fans zur Jugend. Zu den wilden Anfangsjahren der Studentenzeit, als die Welt ein einziges Versprechen zu sein schien.

Die Songs jetzt zu hören, nachdem die Pandemie bei einigen die eigene Lebensplanung durchkreuzt und die großen Pläne von einst in der 40-Stunden-Woche versanden, hat mitunter etwas Melancholisches. Dass der Abend im Zenith trotz der Vergänglichkeit der eigenen Jugend kein trauriger ist, liegt am Künstler, der gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Schmyt dafür sorgt, dass der Liebespegel im Zenith stetig steigt. Schmyt ist dabei für den ruhigen, tiefgründigen Teil zuständig. RIN übernimmt den Party-Part, in dem sich vieles um das Rumhängen in der Kleinstadt dreht.

Gleichzeitig findet RIN Platz für durchaus drängende Fragen aus dem Leben eines Aufsteigers. „Was bringt mir meine Roli, wenn ich keine Zeit hab?“, fragt er in „Up in Smoke“. „Commitment Issues tief in meinem Herzen drin / ich würd dir gerne sagen, wie ich fühle, wenn ich ehrlich bin“, lässt er das Zenith außerdem wissen. Sich nicht festlegen zu können, macht die Sache mit der Liebe nicht gerade einfach. Aber offenbar identifizieren sich viele in der Halle mit diesen Schwierigkeiten und rappen voller Inbrunst mit. Das Publikum scheint sich an diesem Abend immerhin darüber einig zu sein, dass es RIN und seine Show liebt. Es verzichtet dafür sogar auf seine Handys, denn Filmen oder Fotografieren ist während des Auftritts verboten.