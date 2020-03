Mit dem Schrecken davongekommen sind in der Nacht auf Samstag die Bewohner einer Wohnanlage in Riem. Kurz nach Mitternacht wurde im Treppenhaus eine Feuerwerks-Batterie gezündet, was nicht nur ziemlich krachte, sondern an Türen, Boden und Wänden einen erheblichen Rußschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachte. Die Polizei nahm wenig später zwei 18-jährige Schüler aus München als Tatverdächtige vorübergehend fest. Was die mutmaßlichen Zündler umgetrieben hat, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen. Weitere Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.