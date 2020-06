Im Sommer zieht der Riemer See zahlreiche Badefreunde aus München und Umgebung an, die eine kleine Auszeit suchen. Dabei werden die vielen Badegäste zunehmend zum Problem. In einem Antrag an den Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) schildert der Fraktionsvorsitzende Tobias Ruff (ÖDP), wie unachtsame Besucher Sträucher und Schilfe beschädigen, indem sie das Ufer an der Südseite des Sees als Liegewiese nutzen. Damit beeinträchtigten sie nicht nur die Optik des 2005 im Zuge der Bundesgartenschau angelegten Sees, sondern störten auch das dortige Ökosystem. In der Bepflanzung nisteten Wasservögel. Viele Wildtiere und Insekten verlören so ihr Habitat und Rückzugsmöglichkeiten. In seinem Antrag bittet Tobias Ruff den Bezirksausschuss, nach neuen, kreativen Lösungen zu suchen, um die Süduferseite des Sees zu schützen. Denn im Grunde gebe es bereits genug Liegewiesen für die Besucher.