Im Fall der fast tödlichen Messerattacke in Riem hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen verhaftet. Er wurde am Mittwochmorgen bei sich zu Hause festgenommen und sitzt nun wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er soll am vergangenen Donnerstagabend auf dem Platz der Menschenrechte einen 16-Jährigen mit zwei Stichen in den Rücken so stark verletzt haben, dass dieser nur dank schneller ärztlicher Versorgung überlebte. Der 16-Jährige befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer 16-Jähriger wurde durch eine Schnittwunde am Arm verletzt.