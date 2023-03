Schlägerei an der Hotel-Bar: 25-Jähriger in Haft

Ein 25-Jähriger hat nach einem Streit an der Bar eines Hotels in Riem einen 56 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mehrmals ins Gesicht geschlagen und anschließend auch noch getreten. Die 27 Jahre alte Begleiterin des Schlägers trat ebenfalls auf das am Boden liegende Opfer ein. Woran sich der Streit am Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr entzündete, ist noch unklar. Zeugen alarmierten die Polizei, diese nahm die geflüchteten Verdächtigen in der Nähe fest. Beide wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die in München wohnende Frau wurde danach wieder entlassen, gegen den bereits einschlägig polizeibekannten Mann wurde Haftbefehl erlassen.