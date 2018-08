8. August 2018, 18:51 Uhr Riem-Arcaden Jugendliche verprügeln Wachmann

Mit randalierenden Jugendlichen gibt es immer wieder Probleme in der Messestadt Ost. Am Samstag gegen 1.30 Uhr früh hat eine Gruppe von zehn jungen Leuten vor den Riem Arcaden einen Security-Mann brutal zusammengeschlagen. Der 31-jährige Münchner wollte einschreiten, als einer aus der Gruppe einen Baum am Willy-Brandt-Platz umwerfen wollte. Als Reaktion auf seine Ermahnung bekam er unvermittelt eine Faust ins Gesicht geschlagen. Als er zu Boden ging, hagelte es Fußtritte und weitere Schläge aus der Gruppe. Der Angestellte erlitt diverse Schürfwunden und Prellungen an Kopf und Oberkörper, außerdem wurden seine Brille und sein Handy beschädigt. Der Haupttäter war vermutlich noch ein Jugendlicher, er soll etwa 1,86 Meter groß und von fester Statur sein. Er trug einen schwarzen Vollbart, schwarze, sehr lichte Haare und sprach Deutsch mit Akzent (Hinweise unter 089/2910-0).