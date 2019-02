8. Februar 2019, 18:51 Uhr Richtlinien Der Standort-Streit

Datensammler: Messstationen - wie hier am Neckartor in Stuttgart - kontrollieren die Luft.

Die Vorgaben für Messstationen lassen Spielräume zu

Von Peter Fahrenholz

In der hitzigen Debatte über Dieselfahrverbote spielt neben dem Streit um den Stickoxid-Grenzwert vor allem eine Frage immer wieder eine Rolle: Wo genau sind die Messstationen aufgestellt und welchen Einfluss hat das auf die Ergebnisse - und damit auf die Entscheidung über mögliche Fahrverbote?

Geregelt ist die Überprüfung der Luftqualität durch eine Richtlinie der EU. Die schreibt zwar die Messung durch verkehrsnahe Stationen vor, lässt den Behörden aber bei der Umsetzung einen ziemlich großen Spielraum. So können die Messstationen bis zu zehn Meter vom Fahrbahnrand entfernt stehen. In vielen deutschen Städten stehen sie direkt neben dem Bürgersteig, auch, weil das durch die umgebende Bebauung oft gar nicht anders möglich ist. Auch sollen die Messstationen mindestens 25 Meter von der nächsten stark befahrenen Kreuzung entfernt stehen. Denn beim Anfahren an einer Ampel werden naturgemäß mehr Schadstoffe ausgestoßen als im fließenden Verkehr. Auch Störfaktoren wie Gebäude oder Bäume müssen berücksichtigt werden, ebenso wie die Frage, wie sich dort die Luft bewegt. Bei der Höhe der Messstation gibt es ebenfalls eine Spannbreite, zulässig sind Höhen von 1,50 bis vier Metern. Jedes Bundesland setzt diese Toleranz anders um. Während in München in vier Metern Höhe gemessen wird, sind es in Stuttgart 2,50 Meter, in Hamburg 1,50 Meter und in Berlin 3,60 Meter.

Hinzu kommt, dass es bundesweit viele alte Messstationen gibt, die lange vor den aktuellen Richtlinien aufgestellt worden sind. Für sie gelten die Vorgaben nicht - und sie blieben an ihrem Platz, weil ihre weit zurückreichenden Messreihen Aufschluss darüber geben, wie sich die Schadstoffbelastung über viele Jahre hinweg entwickelt hat. In München gehört etwa die Station am Stachus zu diesen Altanlagen.

Auch die Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht führt zu Unterschieden in den einzelnen Staaten. In Deutschland wurde, so schreibt das Umweltbundesamt auf seiner Internetseite, die EU-Richtlinie "1:1 in deutsches Recht überführt" und dabei streng darauf geachtet, die Messstationen so aufzustellen, dass damit die höchsten Stickoxidkonzentrationen erfasst werden, denen die Bevölkerung ausgesetzt ist.

Spätestens seit einer ARD-Dokumentation im Januar ist der Streit über die Platzierung der Messanlagen wieder voll entbrannt. Dort hatte man die Station am Stuttgarter Neckartor genau unter die Lupe genommen, deren hohe Werte maßgeblich für das dortige Dieselfahrverbot sind. Sie steht in unmittelbarer Nähe einer Ampel in einer schlecht belüfteten Gebäudeecke. Ein Team des Fraunhofer-Instituts stellte nur wenige Meter entfernt eine eigene Messstation auf und kam auf deutlich niedrigere Werte. Ein besonders skurriler Fall ist aus Oldenburg bekannt: Dort zeigte die örtliche Messstation an einem Sonntag im Oktober einen hohen Wert an, obwohl wegen eines Marathonlaufes an dieser Stelle stundenlang gar keine Autos fuhren.

Wie kreativ andere Länder die EU-Bestimmungen auslegen, zeigt das Beispiel von Thessaloniki in Griechenland. Dort steht die Messstation auf dem Dach der Universität - in 35 Metern Höhe. Wenig überraschend, dass die Stadt den Grenzwert damit einhält, wenn auch nur ganz knapp.