Eine Fusion mit Folgen ist in der Münchner Klassikwelt zu vermelden: Zum 1. Dezember 2022 ist der "Interessenverband der Besucher der Bayerischen Staatstaatsoper (IBS) - Die Münchner Opernfreunde e.V." im Verein "Richard Wagner Verband - Die Opernfreunde München" aufgegangen. Knapp 700 Mitglieder zählt man nun zusammen und will sich künftig nicht mehr ausschließlich dem Werk Richard Wagners, sondern daneben zusätzlich der Opernkultur im Allgemeinen widmen.

Aus Anlass der Verschmelzung lädt der Verein am Sonntag, 5. März, zu einem Konzert in den Festsaal der Künstlerhauses am Lenbachplatz. Der Bass Alexander Tsymbalyuk, 1976 in Odessa geboren und dem Münchner Opernpublikum vor allem in der Titelpartie von Calixto Bieitos "Boris Godunow"-Inszenierung an der Bayerischen Staatsoper in bester Erinnerung, singt Arien und Lieder von Giuseppe Verdi und Sergej Rachmaninow sowie ukrainische Lieder.

Verschmelzungskonzert mit Alexander Tsymbalyuk, So., 5. März, 15 Uhr, Künstlerhaus am Lenbachplatz, Festsaal, Karten gibt es unter www.rwv-muenchen.de