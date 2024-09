Von Paul Schäufele

Als hätte ein wildes Tier seine Krallen in Tinte getaucht und einmal quer übers Papier gestrichen. So sieht das fertige Blatt aus, das Robert Schumann dem Setzer in die Hand drückte. Ein „Extrablatt“, fabriziert aus einem Brief, den Richard Wagner dem Redakteur der Neuen Zeitschrift für Musik zukommen ließ. „Die Sauklaue hat aber noch jeder Setzer entziffern können“, da ist sich Ulrich Konrad sicher. Der Musikwissenschaftler ist Co-Leiter des Projekts „Robert Schumanns Poetische Welt“, das unter anderem die Bayerische Akademie der Wissenschaften für mehr als zwanzig Jahre beschäftigen wird.