Ein Lkw ist am Freitag kurz nach 11 Uhr im Richard-Strauss-Tunnel bei der Abfahrt auf die A 94 in Richtung Passau gegen die Tunnelwand gefahren. Der 50-jährige Fahrer des Betonmischers wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Auf dem Mittleren Ring kam es der Feuerwehr zufolge zu erheblichen Behinderungen. Nach sechs Stunden wurde die Fahrbahn in Richtung Süden wieder voll freigegeben. Gegen 18 Uhr wurde laut Polizei zudem ein Fehlalarm im Tunnel ausgelöst, der dann für 40 Minuten etwa in beide Richtungen gesperrt war.