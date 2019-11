Rich Carbonara schreibt, der Fünf-Seidla-Steig in Franken sei "möglicherweise der beliebteste Bierwanderweg in Bayern". Manche Leser mögen denken, das klinge wie die Werbung über "die wahrscheinlich längste Praline der Welt". Andere, und das beabsichtigt so eine Rampe, würden jetzt gerne mehr erfahren. Also schreibt Carbonara, der Steig biete eine Burgruine, Fachwerkhäuser - und fünf Brauereien. Wer alle besuche, könne einen Fünf-Seidla-Steig-Krug "zum Vorzugspreis" erwerben.

Carbonara hat das Buch "Bierwandern Bayern. Der erfrischendste Weg, Bayern zu entdecken" geschrieben. Er listet darin seine 50 liebsten Wanderungen auf - sie führen durch Wälder und über Berge und enden immer in einer Brauerei; in bekannten (etwa die Andechser und die Tegernseer) und weniger bekannten (zum Beispiel die Schammelsdorf Brauerei Knoblach). "Die Wanderungen sind zwischen zwei und 17 Kilometer lang", sagt Rich Carbonara.

Rich Carbonara? Das klingt wie ein Künstlername. Carbonara lacht. "No, no", sagt er, "ich heiße wirklich so - meine Großeltern sind aus Neapel." Carbonara, der in den USA geboren ist, lebt zwar schon einige Zeit in München, aber er wechselt beim Gespräch im Café Mozart zwischen Deutsch und Englisch und manchmal mischt er beide Sprachen auch in einem Satz. Je länger die Unterhaltung dauert, und je mehr er in Fahrt kommt, desto mehr redet er in seiner Muttersprache. Er hat das Buch auch auf Englisch geschrieben. Der Verlag hat es übersetzt.

Carbonara sagt, er habe jede Wanderung, die im Buch beschrieben werde, selbst gemacht. Er habe im Januar angefangen, und er sei "sehr busy" gewesen. An den Wochenenden besuchte er die Brauereien, während der Woche schrieb er. "Ich habe zehn Kilo zugenommen, weil ich nach den vielen Wanderungen immer ein Bier getrunken habe", sagt er. Man sieht ihn an. Er ist drahtig. Das war ein Witz, oder? "Ja", sagt er und lacht. Carbonara macht häufig Witze.

Rich Carbonara, 60, ist in Philadelphia aufgewachsen. Er sagt, er habe als Immobilienmakler gearbeitet und im Management eines Hotels, das seinem Vater gehörte. 2002 lernte er in München seine Frau kennen. "Ich erzähle gerne, dass ich wegen des Bieres nach Deutschland gekommen, aber wegen einer Frau geblieben bin", sagt er. Sie führten zunächst eine Fernbeziehung, 2004 zog er für ein Jahr nach München, später wohnten sie fünf Jahre in Florida. Seit 2010 leben sie zusammen in München, er arbeitet hier als Englischlehrer.