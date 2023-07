Rhodos-Rückkehrer am Münchner Flughafen

Tausende fliehen vor den Waldbränden auf Rhodos. Urlauber, die am Montag in München gelandet sind, berichten von "kriegsähnlichen" Zuständen im Südosten der Insel. Und im Norden läuft die Disco einfach weiter.

Von Caroline Drees

Eine kleine Tasche und ihre Reisepässe - mehr hat Familie Arnoldner nicht dabei, als sie am Montagmittag am Münchner Flughafen ankommt. Zwei Tage musste sie wie Tausende andere Urlauber vor den Waldbränden im Südosten der griechischen Ferieninsel Rhodos fliehen, teilweise zu Fuß. Die Kleidung ist etwas schmutzig. Ob sie ihre Koffer noch zugeschickt bekommen? "Wir wissen nicht, was da zu retten ist, wir wissen nicht, ob das Hotel zerstört ist", sagt Stefan Arnoldner, 42.