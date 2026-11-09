Das Geschäft mit illegal erworbenen Arzneimitteln boomt. Die Abnehmer der Präparate sitzen nicht selten in Russland – und sie sind bereit, vier- oder sogar fünfstellige Beträge für die teuren Medikamente zu zahlen. Manchmal erwischt die Polizei einen Abholer in einer Apotheke. Die Hintermänner dieses Zweigs der organisierten Kriminalität kommen in der Regel davon. Doch nun ist der Münchner Staatsanwaltschaft ein empfindlicher Schlag gegen die Rezeptfälscher- Mafia gelungen.

Die Strafverfolgungsbehörde hat jetzt Anklage gegen drei Männer aus Moldawien erhoben. Die Nationalität der Beschuldigten ist kein Zufall: Die Hintermänner seien fast ausschließlich Moldawier und überdies familiär verbunden, wissen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 84 der Münchner Polizei. Bei den Rezeptfälscher-Banden, denen deutschlandweit etwa 500 Personen zugerechnet werden, handelt es sich um einen Zweig der „russisch-eurasischen organisierten Kriminalität“ (REOK), oft verkürzt als „Russenmafia“ bezeichnet.

Unter den über Telegram angeworbenen Abholern sind dagegen auch Menschen aus anderen Ländern, die der kyrillischen Schrift mächtig sind. Denn Arzneimittel stehen zwar nicht auf den Sanktionslisten. Doch in Russland werden manche Medikamente als Folge des von Putin geführten Kriegs und der dadurch unterbrochenen Lieferketten knapp. Manche Abnehmer der Präparate leben aber auch in Deutschland.

Ein Abholer, ein 25 Jahre alter Ukrainer, war im November vor einem Jahr im Münchner Stadtteil Laim festgenommen worden. Ein aufmerksamer Apothekenmitarbeiter hatte die Polizei gerufen. Die Verbindungsdaten auf dem Mobiltelefon des Ukrainers brachten Ermittlungen in ganz Deutschland ins Rollen, die schließlich alle die Münchner Staatsanwaltschaft übernommen hat.

Betrug mit Medikamenten : Schwerer Schlag gegen Bande von Rezeptfälschern Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen organisierte Kriminelle, die es auf teure Arzneimittel abgesehen haben. Den Krankenkassen entsteht dadurch jedes Jahr ein Millionenschaden. Von Joachim Mölter ...

Die Staatsanwaltschaft wirft den jetzt angeklagten, 28 bis 43 Jahre alten Moldawiern vor, als Bande „wiederholt und arbeitsteilig mit gefälschten Kassenrezepten an verschiedene hochpreisige Arzneimittel zu gelangen und diese im Anschluss auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend an eine Vielzahl von Abnehmern im gesamten Bundesgebiet und im Ausland weiterzuveräußern“ versucht zu haben. Häufig mit Erfolg. Es sei um sogenannte Abnehmspritzen und um Medikamente zur Behandlung von Schilddrüsen- und Brustkrebs gegangen.

Die Beschuldigten hätten „eine übergeordnete Stellung innerhalb der Bandenstruktur“ eingenommen. Ihnen werden von der Staatsanwaltschaft insgesamt mehr als 100 Taten vorgeworfen. Die drei Männer hatten eine Wohnung in Potsdam, die sie als Fälscherwerkstatt und zugleich als Versteck nutzten. Apotheken in Berlin, München, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg waren die Ziele der Bande.

Am 16. Januar wurden die Moldawier teils vor und teils in ihrer Wohnung festgenommen. Der 43-Jährige saß gerade an seinem Laptop, um neue Rezepte herzustellen. Die Ermittler stellten gefälschte Verordnungen sowie Utensilien zur Herstellung weiterer Falsifikate sicher. Die bundesweiten Ermittlungen seien „sehr aufwändig und umfangreich“ gewesen, sagt Juliane Grotz, die Pressesprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft. Den Beschuldigten werden gewerbs- und bandenmäßige Urkundenfälschung, unerlaubtes Handeltreiben mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen.