Weil ein 14-Jähriger in einer Münchner Innenstadt-Apotheke mit einem gefälschten Rezept die auf dem Schwarzmarkt begehrte, sogenannte Abnehmspritze Mounjaro kaufen wollte, ist am Wochenende eine dreiköpfige Diebesbande aufgeflogen.

Der 14-Jährige aus dem Landkreis Erding war unter einem Vorwand aus der Apotheke getürmt, da ihm der Bedienvorgang zu lange dauerte. Das gefälschte Rezept blieb zurück. Kurz darauf fassten Polizisten den Jugendlichen in der Innenstadt.

Bei ihm befand sich ein weiterer Tatverdächtiger, ein 18-Jähriger aus dem Münchner Stadtteil Ramersdorf. In dessen Wohnung fanden die Ermittler 19 weitere gefälschte Rezepte, ebenfalls für das Abnehmpräparat, sowie Markenkleidung und Parfums, an denen noch die Diebstahlsicherung hing.

Mitten in die Durchsuchungsmaßnahmen platzte ein weiterer 18-jähriger Münchner, der eine volle Einkaufstüte mit gestohlenen Kleidungsstücken dabeihatte. Er wurde ebenfalls festgenommen. Der Wert des Diebesgutes liegt laut Polizei bei fast 50 000 Euro.