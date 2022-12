Der Eingang zum ersten vollautomatischen Rewe "Pick & Go" in München.

Von Philipp Crone

Muss doch zu schaffen sein, diesen Laden zu überlisten. Auf 300 Quadratmetern ist der neue "Pick & Go"-Rewe an der Karlstraße 36 zum einen voll mit Lebensmitteln, zum anderen so voll mit Technik, dass jede Saturn-Filiale neidisch würde. 400 Kameras hängen an der Decke. Rewe nennt das seinen ersten autonomen Markt. Seit diesem Donnerstag kann man dort zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen, ohne zu bezahlen.

Also im herkömmlichen Sinne bezahlen: anstehen, einscannen oder einscannen lassen, Karte oder Bargeld, Kassenzettel? Treuepunkte? Wiedersehen. Hier funktioniert das anders, erklärt Filialleiterin Sarah Popovic. Der Supermarkt erkennt, was man einpackt, und rechnet das digital ab.

Also, erster Schritt zum angekündigten und versuchten Ladendiebstahl, um die Fähigkeiten dieses Geschäfts zu testen: App laden, Daten und Bezahlmethode eingeben. Am Eingang einen QR-Code mit dem Handy scannen und das Geschäft weiß: Der Kunde oder die Kundin hat ein Konto und ist volljährig. Gibt ja auch Alkohol.

Jenny Poiger und ihr Freund Yannick Paré stehen am Ausgang, sie hält eine braune Papiertüte in der Hand. "Krass", sagt Poiger. Paré schaut ins Handy und wartet auf die Rechnung. "Schon spannend, ob da auch alles richtig aufgelistet ist?" Zwei Minuten wird es noch dauern. Poiger kennt autonomes Einkaufen aus den USA von Amazon, hat es dort aber nicht ausprobiert. Auch andere Unternehmen experimentieren mit kassenlosen Filialen, etwa Aldi in den Niederlanden. Und die Zahl der Selbstzahlerkassen nimmt in deutschen Supermärkten stetig zu. "Witzig", sagt jetzt Paré, die Rechnung ist da. Stimmt alles. "Ist schon ein Dopamin-Schub", sagt er und schlendert mit seiner Freundin raus in den Schnee.

Detailansicht öffnen Am Eingang scannt man einen QR-Code mit dem Handy ... (Foto: Lukas Barth/dpa)

Detailansicht öffnen ... dann kann man sich eine braune Tüte schnappen (muss aber nicht) ... (Foto: Lukas Barth/dpa)

Detailansicht öffnen ... und sich bedienen. Die Regale schauen aus wie in jedem anderen Markt. (Foto: Lukas Barth/dpa)

Ein Mitarbeiter nimmt den nächsten Kunden in Empfang, der zwar die App runtergeladen, aber noch nicht alle Daten eingegeben hat. Nebenbei erzählt er von den fünf Kilometern Glasfaserkabel, die hier verlegt wurden. Es gibt also schon noch Interaktion mit dem Personal, so ist es nicht. Nur der Plausch an der Kasse bleibt aus. Andererseits kann man die drei oder vier Mitarbeiter alles fragen, wie sonst auch. Ist da Fleisch drin? Wo finde ich die vegane Barista-Milch? Bislang ist am Donnerstagmorgen allerdings eher die smartphone-affine Generation am Start, Ü80 wurde noch von keiner Kamera entdeckt.

Von den Glasfaserkabeln ist natürlich nichts zu sehen, die Kameras hängen als schwarze Scheiben von der Größe eines Burgerbratlings an der Decke. Und die Drucksensoren, die zusammen mit den Kameras dafür sorgen, dass der reale und der digitale Einkaufswagen übereinstimmen, sind dezent unter der Ware verborgen.

Zunächst nimmt man sich eine Papiertüte. Das System erstellt am Eingang ein individuelles Profil: Schultern, Knie und Ellenbogen werden erfasst. Der Computer erkennt anhand der Bewegungen des Kunden, ob man ein oder zwei Senfgläser aus dem Regal nimmt, unterstützt zusätzlich von den Senf-Drucksensoren, die melden, wenn ein Glas nicht mehr da ist. "Das System merkt sogar, ob ich eine Cola aus dem Regal nehme, trinke und zurückstelle. Dann bleibt die Flasche im digitalen Warenkorb", sagt Filialleiterin Popovic. 400 Kameras - und was ist mit dem Datenschutz? Am Eingang steht auf einem Display: "Unsere Kameras merken sich nur, was du einpackst oder zurücklegst. Keine merkt sich dein Gesicht."

Ist das die Zukunft des Einkaufens? "Man kann es noch nicht sagen."

Ist das die Zukunft des Einkaufens? "Wir haben mehr als 3700 Märkte in Deutschland und probieren das nun in vier davon aus", sagt Rewe-Sprecher Andreas Wegner, "man kann es also noch nicht sagen." Ob das Autonomisieren auch ein Versuch ist, Personalkosten zu senken? Rewe weist vehement darauf hin, dass in einem autonomen Markt genauso viele Mitarbeiter arbeiten wie in einem herkömmlichen.

Sprecher Wegner sagt, man nehme ein verändertes Einkaufsverhalten wahr. "Die Leute wollen wählen können, ob sie sich etwas liefern lassen, in den Markt gehen und dort einen Self-check-out machen oder an der Kasse zahlen." Oder nun eben einfach rausgehen. So sind sie auch den Regalen mit Süßigkeiten beim Warten in der Schlange nicht mehr ausgesetzt, denen für die sogenannten Impulskäufe. Ob hier also weniger Kaugummis und Schoko-Eier verkauft werden?

Fehlt noch die Corny-Challenge für den Überwachungsmarkt: Müsliriegel aus dem Regal, Mütze und Jacke ausziehen, eine Drehung, Schultern senken, Riegel zwei Meter weiter auf die freie Fläche vom Balsamico, den dann in die Tüte und gleich danach austauschen durch eine Barilla-Packung. So müssen sich Hütchenspieler fühlen. Erkennt das System die Veränderungen?

Natürlich kann man sagen: Wo bleibt da der Mensch? Es wird alles immer anonymer. Allerdings sagt das kaum einer, wenn er gerade in der Schlange steht, die es hier schlicht nicht mehr gibt. Wer sich beim Einkauf in aller Ruhe unterhalten möchte und zu seinem Ingwer, den man klassisch wiegt, noch ein Rezept braucht, der muss halt auf den Markt. Wer vor der Heimfahrt mit der U2, die in vier Minuten am Gleis der Station Königsplatz steht, noch Bananen braucht, schafft das hier. Und sollten aus Versehen doch zwei Milchtüten abgerechnet werden statt der einen, die der Kunde aus dem Regal genommen hat, wird das unkompliziert erstattet, sagt die Filialleiterin - wenn es um kleinere Summen geht.

Vor dem großen Moment am Ausgang, bevor man einfach so aus dem Laden spaziert, wird der Kunde noch per Display ermuntert: "Wirklich, du kannst einfach rausgehen." Und dort steht man dann, mit dem so mittelguten Gefühl, gleich überführt zu werden. Handy raus, in der App unter "Meine Einkäufe": nichts. Geduld. Ladendieb-Gefühl unterdrücken. Drei Minuten später, die Rechnung, ohne Corny, mit Barilla. Erleichterung und Enttäuschung gleichzeitig.