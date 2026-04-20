Es ist Donnerstagabend, einer der ersten warmen Frühlingstage. Die Sonne scheint auf die frisch gepflanzten Tulpen und Narzissen am Gärtnerplatz, eine Gruppe Jugendlicher spielt auf einer der Grünflächen Karten, zwei junge Frauen halten mit geschlossenen Augen ihr Gesicht in die Sonne. Maja steht am äußeren Rand des Kreisverkehrs. Nervös tippt sie mit dem Fuß auf und ab, ihre Augen suchen immer wieder nach dem ihr bekannten Gesicht von Luna.