Es ist Donnerstagabend, einer der ersten warmen Frühlingstage. Die Sonne scheint auf die frisch gepflanzten Tulpen und Narzissen am Gärtnerplatz, eine Gruppe Jugendlicher spielt auf einer der Grünflächen Karten, zwei junge Frauen halten mit geschlossenen Augen ihr Gesicht in die Sonne. Maja steht am äußeren Rand des Kreisverkehrs. Nervös tippt sie mit dem Fuß auf und ab, ihre Augen suchen immer wieder nach dem ihr bekannten Gesicht von Luna.
Gen Z und Schuldgefühle„Ich habe als Freundin versagt“
Lesezeit: 8 Min.
Drei junge Frauen, drei Momente, die sich nicht mehr ändern lassen. Eine Geschichte über Reue – und darüber, was danach kommt.
Von Kari Egeling
Gen Z und die Liebe:Wenn Frauen erst spät merken, dass sie queer sind
Tia, Toni und Ronia sind Mitte zwanzig – und entdecken gerade, wen sie wirklich begehren. Über ein Gefühl, das immer schon da war, nur noch keinen Namen hatte.
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