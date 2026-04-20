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Gen Z und Schuldgefühle„Ich habe als Freundin versagt“

Lesezeit: 8 Min.

Natürlich macht man im Leben immer mal wieder Fehler. Aber wie fühlt es sich an, eine Entscheidung nie wieder rückgängig machen zu können?
Natürlich macht man im Leben immer mal wieder Fehler. Aber wie fühlt es sich an, eine Entscheidung nie wieder rückgängig machen zu können? VITTA GALLERY /imago

Drei junge Frauen, drei Momente, die sich nicht mehr ändern lassen. Eine Geschichte über Reue – und darüber, was danach kommt.

Von Kari Egeling

Es ist Donnerstagabend, einer der ersten warmen Frühlingstage. Die Sonne scheint auf die frisch gepflanzten Tulpen und Narzissen am Gärtnerplatz, eine Gruppe Jugendlicher spielt auf einer der Grünflächen Karten, zwei junge Frauen halten mit geschlossenen Augen ihr Gesicht in die Sonne. Maja steht am äußeren Rand des Kreisverkehrs. Nervös tippt sie mit dem Fuß auf und ab, ihre Augen suchen immer wieder nach dem ihr bekannten Gesicht von Luna.

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