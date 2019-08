16. August 2019, 18:58 Uhr Rettung aus 20 Metern Höhe Paar klettert betrunken auf Kran

Es gibt auch andere Orte für ein romantisches Stelldichein in der Stadt, aber manchmal muss es eben etwas Besonderes sein. Vielleicht lag jener Baukran aber auch einfach nur auf dem Heimweg von der Kneipentour, den eine 19-Jährige und ihr 20 Jahre alter Begleiter in der Nacht auf Freitag bestiegen. Gegen 2.40 Uhr entdeckte eine Polizeistreife die beiden auf dem Kran am Sendlinger Tor in 20 Metern Höhe. Da sie auf Rufe nicht reagierten, stiegen ein Polizist und mehrere Höhenretter der Feuerwehr den beiden nach und begleiteten sie zurück auf die Erde. Sie hätten die Aussicht genießen wollen, erklärten die Schülerin und ihr Freund, ein Rettungssanitäter. Beide hatten um die zwei Promille im Blut.