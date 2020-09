Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Jennifer Jons, Gregory Peck und ein Pferd namens Dice im Western "Duel in the Sun". (Foto: The Selznick Studio)

Bei seiner ersten Retrospektive war er selbst anwesend, die zweite wurde vorzeitig abgebrochen, jetzt folgt die dritte: King Vidor gilt als einer der bedeutendsten Regisseure der Geschichte Hollywoods. 1913 inszenierte er seinen ersten Film, 1980 vollendete er den letzten. In den Sechzigerjahren widmete ihm das Filmmuseum eine eigene Reihe, Vidor reiste dafür nach München. Die Berlinale widmete dem 1982 verstorbenen Filmemacher die diesjährige Retrospektive, kurz darauf sollte sie auch in München zu sehen sein. Doch kaum hatte die Reihe begonnen, war sie schon wieder beendet: Wie alle anderen Kinos musste das Filmmuseum Mitte März schließen. Jetzt holt man die Retrospektive nach, los geht es am Donnerstag, 10. September, mit der 1928 entstandenen Stummfilmkomödie The Patsy: Marion Davies spielt darin eine junge Frau, die sich in den Freund ihrer älteren Schwester verliebt. Neil Brand wird den Film live vertonen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

In den Tagen darauf stehen Stummfilmklassiker wie The Big Parade, The Crowd oder Show People auf dem Programm. Im Oktober sind dann spätere Filme des Regisseurs zu sehen, unter anderem der Western Duel in the Sun (1946) oder die 1956 entstandene Literaturverfilmung War and Peace mit Audrey Hepburn.

Retrospektive King Vidor, Do., 10. Sep., bis So., 1. Nov., Filmmuseum, St.-Jakobs-Pl. 1, Telefon 23396450