Von Jutta Czeguhn

Vier silberne Kerzenleuchter, sechs Becher, vier kleine Löffel, zwei große Löffel und eine Schöpfkelle. Die Silberobjekte sind ausgestellt in einer unscheinbaren Glasvitrine an der linken Wandseite des Mars-Venus-Saals im Bayerischen Nationalmuseum. Beim Empfang, der hier an diesem Montagvormittag gerade stattfindet, werden sie beinahe übersehen. Dabei sind sie der Grund, weshalb alle zusammen gekommen sind, 77 Nachfahren jener jüdischen Münchnerinnen und Münchner, die 1939 ihre Habe im Zuge der sogenannten Silberzwangsabgabe in Pfandhäuser abgeben mussten. Insgesamt 300 Objekte aus diesem staatlich verordneten Großraubzug von Hermann Göring gelangten ins Nationalmuseum, der damalige Direktor Hans Buchheit hatte sie angekauft.