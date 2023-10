Von Susanne Hermanski

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben in den vergangenen Jahren so manches Kunstwerk an Besitzer aus NS-Zeiten zurückgegeben. Manches auch nicht, wie Madame Soler von Picasso, was zu immer neuen Debatten führt. Doch dass die Staatsgemäldesammlungen und damit der Freistaat auch Bilder zurückerhalten, haben eher wenige auf dem Schirm. An diesem Wochenende ist es wieder einmal so weit, nachdem das Corpus Delicti am Donnerstagnachmittag im deutschen Konsulat von Chicago übergeben worden ist. Die Geschichte des Gemäldes ist abenteuerlich, wenngleich es sich dabei weder um einen 90-Millionen schweren Zankapfel wie die Madame handelt, noch um NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut.