Es gibt einen ungeschriebenen Gastgeber-Kodex, der besagt: Ist man bei Freunden zum Essen eingeladen, steht ein Gegenbesuch an. Auch das Tantris scheint sich daran zu halten, bloß, dass hier die Freunde nicht zum Essen, sondern in erster Linie zum Kochen geladen sind.

Unter dem Motto „Tantris & Friends“ sind von September bis Dezember vier Spitzenköche im Schwabinger Gourmetrestaurant zu Gast, die mit Küchenchef Benjamin Chmura jeweils ein gemeinsames Menü kochen werden. Sie alle haben in ihren Küchen den einen oder anderen Michelin-Stern erkocht (in einem Fall sind es sogar drei) und sind Freunde des Hauses; bei einigen von ihnen durfte Chmura in den vergangenen Jahren selbst gastieren.

Nun lädt er zum Gegenbesuch nach München ein. Den Auftakt macht am 11. September Arnaud Bignon vom Restaurant Spondi in Athen. Er und Chmura haben ihr Menü bereits finalisiert und bis ins Detail geplant – Bignon wurden zur Vorbereitung zum Beispiel Fotos mit Maßangaben vom Tantris-Porzellan geschickt. Darauf wird er unter anderem marinierte Garnelen mit Kokosnuss und Kaviar sowie Kalbsbries mit Pfifferlingen, Aprikose und Zucchiniblüte anrichten.

Kalbsbries mit Pfifferlingen, Aprikose und Zucchiniblüte bringt Arnaud Bignon auf den Tisch. (Foto: Restaurant Spondi)

Im Oktober folgen Konstantin Keller vom Hotel-Restaurant Schwarzer Adler in Oberbergen (23.10.) und Olivier Nasti (28.10.), Inhaber und Küchenchef vom La Table d’Olivier Nasti im elsässischen Kaysersberg. Christian Bau beschließt den Reigen am 2. Dezember. Der gute Ruf seines mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Victor’s Fine Dining im Saarland eilt ihm bis nach München voraus, denn dieser Abend ist bereits ausgebucht.

Es muss ja aber nicht immer ein üppiges Dinner mit – im Falle von Bau – acht Gängen sein. Bignon und Keller bieten zum Beispiel an ihren Terminen auch Mittagsmenüs an, die vor allem dem Geldbeutel besser bekommen dürften. Je nach Tageszeit und Gastkoch bewegen sich die Menüpreise dieser Gastspiele zwischen 160 und 380 Euro (Tantris Maison Culinaire, Johann-Fichte-Straße 7, Telefon 089/3619590, Reservierung über www.tantris.de/aktuelle-events/).

Diesen Herbst wird es aber noch eine kulinarische Kooperation geben, die, wenn man so will, ihren Ursprung im Tantris nahm. Sigi Schelling und Martin Fauster lernten sich nämlich dort in der Küche kennen, als jene noch von Hans Haas geführt wurde. Beide brachten es im Tantris zum Souschef beziehungsweise zur Souschefin. Fauster wurde danach Küchenchef im früheren Königshof, ehe er vor drei Jahren das Restaurant Zur Wolfshöhle in Freiburg übernahm.

Sigi Schelling kocht seit ihrem Weggang vom Tantris im Schwabinger Werneckhof. Der Kontakt zu Fauster sei aber über die Jahre nie abgerissen, sagt sie. Insofern habe sich ein gemeinsames Four-Hands-Event schon länger aufgedrängt. Zuerst fährt Schelling im September nach Freiburg, danach kommt Fauster am 26. Oktober in den Werneckhof.

An diesem Sonntagmittag werden die beiden insgesamt sechs Gänge auftischen: Fauster bretonischen Hummer, Ochsenschwanzterrine mit Gänseleber sowie Kopf und Bries vom Kalb mit Alba Trüffel; Schelling Steinbutt mit Taschenkrebs und süßsaurem Kürbis, Reh mit Sellerie und Holunder-Brombeeren und ein Topfensoufflé mit Beeren, Holler, weißer Schokolade und Eis aus der Mieze-Schindler-Erdbeere (Werneckhof, Werneckstraße 11, Four-Hands-Lunch am 26.10. ab 12 Uhr, Menü inklusive Aperitif und Weinbegleitung 400 Euro p.P., Telefon 089/244189190).