Wenn die Arbeit es zulässt, dann geht Daniel Filacchione gerne aufs Dach. Es zieht ihn dann aber nicht ins Spa, das hat er in all den Jahren noch nie besucht. Es zieht ihn in den hauseigenen Kräutergarten und zu den Bienenvölkern, die in sicherer Entfernung von den Gästen Honig für das Hotel produzieren. Und Filacchione, den hat dieser ruhige Ort über den Dächern Münchens nun zu einem Kräutermenü inspiriert. Vom 21. bis 25. Juli und dann noch einmal 15. bis 19. September wird der Küchenchef vom The Lonely Broccoli, dem Restaurant, das zum Andaz Hotel am Schwabinger Tor gehört, es servieren.

Während sonst – entgegen dem, was das Gemüse im Restaurantnamen suggerieren mag – im The Lonely Broccoli Fleisch oft der Hauptdarsteller der Gerichte ist, soll sich beim neuen Menü alles um Kräuter wie Thymian, Schnittlauch, Minze, Kerbel, Estragon und Basilikum drehen. Das Drei- bis Vier-Gänge-Menü startet deshalb mit einer Spanakopita, die neben Spinat mit wahlweise Lamm und Feta, Dill sowie Minze serviert wird, gefolgt von einer Riesling-Kräuterveloute mit Zitronenöl und Knoblauch-Croutons. Der Hauptgang ist – je nachdem, ob es Fleisch sein darf oder nicht – ein Maishähnchen oder Spitzkohl, in beiden Fällen mit Polenta, confiertem Lauch, gegrilltem Pfirsich, Estragon und einem Jus. Für das Dessert hat sich Pastry Chef Yağmur Akdemir eine Basilikum-Pannacotta mit Thymianstreuseln und Erdbeergel erdacht.

„Wir wollen zeigen, wie einfach und zugleich schön es sein kann, Kräuter selbst anzubauen und diese nachhaltig in der Küche zu verwenden“, so Filacchione. Und klar, auch Regionalität und Saisonalität spielen eine Rolle, wobei der Küchenchef findet: Das sollte mittlerweile in allen Restaurants Standard sein, nichts was man extra hervorheben muss.

Neben dem neuen Kräutermenü, in dessen Genuss man nur wenige Tage kommen kann, bieten Filacchione und sein Team schon seit dem Frühjahr und noch bis in den Herbst hinein immer dienstags ihren Smoker Day an: geräuchert wird hier vom Rucolapesto bis zur Gojuchang-Mayonnaise nahezu alles – und damit selbstverständlich auch Wagyu-Onglet, Schweinebauch und Kabeljau. Noch bekommt man das Drei-Gänge-Menü aus dem Smoker nur auf Vorbestellung, wenn es weiter gut läuft, kann sich Filacchione aber vorstellen, auch mal ganze Tage am Grill zu stehen (The Lonely Broccoli, Leopoldstraße 170, das Kräutermenü wird vom 21. bis 25. Juli angeboten und kostet als Drei- beziehungsweise Vier-Gänge-Menü klassisch 74/84 Euro, vegetarisch 69/79 Euro pro Person, das Smoker-Day-Menü kostet 65 Euro pro Person, beide Menüs sind online buchbar).

Malcolm Praun und sein Team grillen auf offenem Feuer. Markus Walberer

Serviert wird das Fünf-Gänge-Menü, um wetterunabhängiger zu sein, seit diesem Jahr im Stadl (hinten im Bild). Markus Walberer

Genau das macht Malcolm Praun schon seit Anfang Juli. Das Restaurant Parsado in der Pestalozzistraße hat er im Juli 2025 aufgegeben, weil ihn das Tagesgeschäft zu sehr eingeengt hat, den Pop-up in der Jachenau veranstalten er und sein Team aber weiterhin oder vielmehr: jetzt erst recht. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag grillen sie ihr Fünf-Gänge-Menü dort über offenem Feuer, neben einem argentinischen Jausenbrettl gibt es unter anderem Ceviche und Cuts vom Rind aus der Region. Aufgetischt wird neuerdings – um wetterunabhängiger zu sein – an langen Tafeln im Stadl, nur der Aperitif wird noch im Garten des ehemaligen Cafés Pfund serviert. Zudem hat Praun die Plätze reduziert, von 55 auf nur noch 40. Und auch, dass es nun ein veganes statt ein vegetarisches Menü gibt, ist in diesem Jahr neu. „So können wir noch viel mehr Menschen auf einmal glücklich machen“, sagt Praun.

Während der Pop-up im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Nachfrage im Herbst noch einmal in die Verlängerung ging, wird es dieses Jahr jedoch ganz sicher keine zweite Spielzeit in der Jachenau geben: Für Oktober ist ein Pop-up nahe Barcelona geplant, dann will Praun Meeresfrüchte und andere lokale Spezialitäten auf den Grill hauen. Und für den Winter? Sucht er immer noch nach einer geeigneten Location. Am liebsten mit Schneegarantie (Parsado Pop-up im Juli, Dorf 7/1/5, 83676 Jachenau, noch buchbare Tage: 16. bis 19. Juli und 23. bis 26. Juli, das Menü kostet 129 Euro, eine Übernachtung im Zelt oder Gasthaus kann online dazugebucht werden).