Von Franz Kotteder

Als die grünroten Milchverpackungen in den Supermarktregalen auftauchten, war man erst einmal skeptisch: „Heumilch“, hat sich da die Lebensmittelindustrie wieder einen Marketing-Gag ausgedacht? Doch weit gefehlt: kein internationaler Konzern, sondern eine Arbeitsgemeinschaft von rund 7000 kleinen Milchbauern (mit durchschnittlich 17 Kühen pro Betrieb) steckt dahinter. Der allergrößte Teil von ihnen ist in Österreich zu Hause. Seit zehn Jahren gibt es den Heumilch-Verband aber auch im Allgäu, gut 500 Bauern gehören ihm an. Hier wie dort hat man sich verpflichtet, die Kühe nur mit Gras und Kräutern und im Winter mit Heu zu füttern. Auf Silage-Futter wird komplett verzichtet.