Von Rosa Marín

Draußen in Aubing ist ein kleines Wunder geschehen. Da haben zwei sehr reiche Brüder ihr Vermögen nicht nur für Yachten, Protzvillen und tiefergelegte Boliden ausgegeben. Sie investieren in Kultur, in Begegnungen, in soziale Kontakte, in Kunst. 1000 Veranstaltungen sollen pro Jahr im Kunstkraftwerk Bergson stattfinden, 170 Angestellte arbeiten in der eindrucksvollen ehemaligen Industrieruine. Da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt.