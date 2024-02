Von Toni Ego

"Wissen Sie, wie man das isst?", fragt die Wirtin des Vazi höflich, als sie "Chinkali Qalaquri" in die Tischmitte stellt. Jetzt, wo sie fragt, nein. Schon bei den vorherigen Besuchen fühlte es sich falsch an, die zwiebelförmigen Teigtaschen einfach aufzuschneiden. Denn anders als Maultaschen, Piroggen oder Gyoza hat die deutlich größere georgische Variante keine gleichmäßige, schnittfeste Füllung. Um also an den Kern aus Hackfleisch zu kommen, ohne die kräftige Fleischbrühe darum herum zu vergeuden, nimmt man die Teigtasche besser in die Hand, dreht sie - Vorsicht, glitschig und dampfend heiß! - auf den Kopf, beißt ein Loch hinein und schlürft los.